Ханты-Мансийск вместе со всей страной отмечает День Победы

Торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов открылись праздничной программой в центре югорской столицы.

Приветствуя участников торжеств Наталья Комарова напомнила, что 9 мая был, есть и будет днем национального триумфа, народной гордости, днем скорби, памяти. Праздник, объединяющий всех. «Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага, именно Красная Армия поставила победную точку в разрушительной войне, освободив от нацистов планету… Мы не допустим пересмотра итогов войны, роли советских солдат в Великой Победе над фашизмом», — сказала губернатор автономного округа.

Глава региона особо отметила, что воины-сибиряки внесли огромный вклад в разгром фашисткой Германии : «Они стали символом стойкости, мужества, отваги, решительности, верности солдатскому долгу. Наши земляки славились стальным характером. Настоящие бойцы — смелые, отважные, преданные Родине… Наши предки доказали любовь к Отечеству, защищая его свободу. Их подвиги на фронте, в тылу, в застенках фашистских лагерей — пример для нас, современников, — добавила губернатор. — Югорчане помнят, чтут память предков. Сегодня десятки тысяч человек встанут в строй „Бессмертного полка“. Плечом к плечу пройдут потомки участников Великой Отечественной войны».

Обращаясь к землякам Максим Ряшин, процитировал строчку из песни: «На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы» и подчеркнул, что «подвигов советских солдат в годы Великой Отечественной войны хватит на многие-многие поколения. Мы помним и гордимся ими. Мы будем беречь Россию , как это делали солдаты Победы, мы сохраним традиции патриотизма и преданного служения Отечеству. Мы будем воспитывать наших детей на примере беззаветной любви к Родине. Нет, не было и никогда не будет силы, которая смогла бы покорить наш народ. Наше единство и сплоченность — лучшая благодарность нашим героям. Мирного нам неба, благополучия и процветания каждой семье. С праздником, Ханты-Мансийск ».

Также к участникам торжества обратилась председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лариса Шаповалова, которая указала на «говорящие» цифры статистики: «полвека назад на учете в городском совете ветеранов состояли около 300 участников тех боев, а на сегодняшний день их всего 12. Нет в России такой семьи, где бы не был памятен свой герой, кого бы не коснулись эти страшные события самой кровопролитной войны» и призвала помнить и чтить героев былых времен.

Впервые в этом году в торжестве приняли участие и представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Одна из них Людмила Коваленко отметила, что «9 мая — самый важный праздник для российского народа. В День Победы мы, молодые люди, как никогда, осознаем ответственность, которая возложена на наши плечи старшим поколением. Нам предстоит хранить память о героях войны, всегда быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки».

Завершил торжественную церемонию парад военизированных подразделений, ветеранов боевых действий, учащихся кадетских корпусов, участников движения «Юнармия», боевой техники Росгвардии и военной техники времен Великой Отечественной войны.

Командовал парадом начальник Управления Министерства внутренних дел России по Югре, генерал-майор Василий Романица

По улице Мира торжественным маршем прошли 15 парадных «коробок» из сотрудников пограничной службы, органов МВД России, регионального управления МЧС , муниципальных предприятий, бойцов Росгвардии, ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения в Ханты-Мансийске, учащихся кадетских классов и юнармейцев.

За участниками марша проследовал парад военной техники. Первым прошел американский армейский автомобиль повышенной проходимости времён Второй мировой войны Willys MB (Виллис), затем — советский тяжёлый мотоцикл М-72. Также по центральной улице югорской столицы прошли легендарный танк Т-34, принятый на вооружение 19 декабря 1941 года и ставший самым лучшим танком второй мировой войны и советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны БМ-13 –наиболее известна, под народным прозвищем «Катюша».

Горожане смогли воочию увидеть оружие национальных войск Росгвардии — БТР-80. Завершился Парад проездкой отечественных автомашин ГАЗ М-20 «Победа».

Следом за ними около 13 тысяч горожан и гостей столицы Югры объединились в шествие «Бессмертного полка», которое возглавили ветераны Великой Отечественной войны.

Участники всероссийской акции отдали дань памяти погибшим на фронтах, возложив цветы к Вечному огню в парке Победы Ханты-Мансийска.

Для участников торжеств на центральной площади города развернулись мемориально-памятные инсталляции «Ежи», «Воин-освободитель», «Дневник Тани Савичевой», «Материнская доблесть», «Родина-мать зовет», стена памяти героев Сталинградской битвы, выставка образцов боевой техники, вооружения и обмундирования времен Великой Отечественной войны, работают интеррактивные площадки, полевые кухни с культурно-развлекательной программой.

На одном из таких импровизированных фронтовых привалов Максим Ряшин присоединился к ветеранам. Затем Глава югорской столицы встретился с волонтерами и напомнил ребятам о значимости Великой Победы в судьбе каждого из них и просил не только хранить память о подвиге советского народа, но и с честью нести звание потомков Солдат Победы.

Напомним, организатором праздичных мероприятий является Администрация города Ханты-Мансийска.