По улицам Самары прошел «Бессмертный полк» 

Сегодня в областной столице состоялась традиционная акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию 9 мая. По сообщениям областной администрации, в самарском шествии на 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне участвовали 27 тыс. человек. Колонна стартовала в 11-м часу от ул. Некрасовской и прошла по Молодогвардейской через ул. Льва Толстого и Чапаевскую к площади им. Куйбышева. Проход «Бессмертного полка» стал кульминацией самарского парада Победы на главной площади города. Перед выходом на парадную площадку к шествию присоединились врио губернатора Дмитрий Азаров и глава областной столицы Елена Лапушкина. Во время прохождения «Бессмертного полка» по площади состоялось прямое включение с парада в Москве. Граждан России поздравил с праздником президент Владимир Путин. После чего была объявлена минута молчания. Парад завершился шествием под ликование участников «Бессмертного полка» и гостей.