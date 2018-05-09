Ещё
По улицам Самары прошел «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России

По улицам Самары прошел «Бессмертный полк» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в областной столице состоялась традиционная акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию 9 мая. По сообщениям областной администрации, в самарском шествии на 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне участвовали 27 тыс. человек. Колонна стартовала в 11-м часу от ул. Некрасовской и прошла по Молодогвардейской через ул. Льва Толстого и Чапаевскую к площади им. Куйбышева. Проход «Бессмертного полка» стал кульминацией самарского парада Победы на главной площади города. Перед выходом на парадную площадку к шествию присоединились врио губернатора Дмитрий Азаров и глава областной столицы Елена Лапушкина. Во время прохождения «Бессмертного полка» по площади состоялось прямое включение с парада в Москве. Граждан России поздравил с праздником президент Владимир Путин. После чего была объявлена минута молчания. Парад завершился шествием под ликование участников «Бессмертного полка» и гостей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Площадь Ленина в Ульяновске планируют переименовать в Соборную «Он может быть опасен!» На Южном Урале обнаружен разрушенный скотомогильник Тысячи жителей Петербурга посмотрели парад Победы на Дворцовой площади
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»33
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану238
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде393
Путин спас ветерана на параде Победы530
Порошенко подписал «капитуляцию Германии»70
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение