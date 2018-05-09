Ещё
«Горжусь дедом!»: Ильдар Абдразаков поздравил поклонников с Днем Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России

«Горжусь дедом!»: Ильдар Абдразаков поздравил поклонников с Днем Победы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
9 мая знаменитый уфимец, двукратный обладатель премии «Грэмми» не остался в стороне от общероссийского праздника. В День Победы оперный бас Ильдар Абдразаков почтил память воинов, защитивших страну от захватчиков и поздравил поклонников с великой датой.
На личной странице в соцсети певец разместил фотографию деда Нагимзяна Мирсаяпова.
— Горжусь своим дедом, воевавшим за Родину, — подписал портрет известный исполнитель.
В День Победы тысячи уфимцев вышли на проспект Октября с портретами родственников, одолевших когда-то фашистов. Цветы к Вечному огню возложил глава Башкирии Рустэм Хамитов. Редакция Ufa1 следит за торжественными мероприятиями в режиме онлайн.
ufa1.ru: последние новости
Кадровые перестановки: в Башкирии сменился глава ФСБ «Бессмертный полк», фронтовая каша и салют: как в Уфе отмечают День Победы Рустэм Хамитов принял участие в шествии «Бессмертного полка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»33
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану238
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде393
Путин спас ветерана на параде Победы530
Порошенко подписал «капитуляцию Германии»70
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение