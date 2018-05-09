«Горжусь дедом!»: Ильдар Абдразаков поздравил поклонников с Днем Победы 

9 мая знаменитый уфимец, двукратный обладатель премии «Грэмми» не остался в стороне от общероссийского праздника. В День Победы оперный бас Ильдар Абдразаков почтил память воинов, защитивших страну от захватчиков и поздравил поклонников с великой датой.
На личной странице в соцсети певец разместил фотографию деда Нагимзяна Мирсаяпова.
— Горжусь своим дедом, воевавшим за Родину, — подписал портрет известный исполнитель.
В День Победы тысячи уфимцев вышли на проспект Октября с портретами родственников, одолевших когда-то фашистов. Цветы к Вечному огню возложил глава Башкирии Рустэм Хамитов. Редакция Ufa1 следит за торжественными мероприятиями в режиме онлайн.