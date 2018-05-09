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Изобретен управляемый силой мысли протез
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Изобретен управляемый силой мысли протез 

Ридус 34 минуты назад
В Национальной больнице Киргизии в Бишкеке был изобретен протез руки, которым можно управлять силой мысли.
Несмотря на некоторые недоработки, это изобретение уже назвали «прорывом». Ученые будут его усовершенствовать, в частности, бионическую руку сделают более удобной и немного изменят ее дизайн.
На данный момент искусственная рука уже умеет здороваться по-мужски, а также может взять пластиковую бутылку, поднять ее и бросить.
Таким образом, киргизским ученым удалось воплотить в жизнь технологию, которую раньше можно было увидеть только в кино, приводит британская газета Daily Mail слова врача Султана Тукешова.
Издание также опубликовало видео, запечатлевшее протез в действии.
Ранее сообщалось, что специалисты Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского работают над созданием машины, которой можно управлять силой мысли.
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