Изобретен управляемый силой мысли протез 

В Национальной больнице Киргизии в Бишкеке был изобретен протез руки, которым можно управлять силой мысли.
Несмотря на некоторые недоработки, это изобретение уже назвали «прорывом». Ученые будут его усовершенствовать, в частности, бионическую руку сделают более удобной и немного изменят ее дизайн.
На данный момент искусственная рука уже умеет здороваться по-мужски, а также может взять пластиковую бутылку, поднять ее и бросить.
Таким образом, киргизским ученым удалось воплотить в жизнь технологию, которую раньше можно было увидеть только в кино, приводит британская газета Daily Mail слова врача Султана Тукешова.
Издание также опубликовало видео, запечатлевшее протез в действии.
Ранее сообщалось, что специалисты Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского работают над созданием машины, которой можно управлять силой мысли.