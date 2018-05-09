Архитектурные напоминания о героической эпохе

Следы Великой Отечественной войны отпечатались в городской архитектуре и видны даже сегодня. Правда, если не знаешь, на что смотришь, можно просто пройти мимо. «ВМ» рассказывает о двух столичных домах, один из которых стоит до сих пор, а другой стал призраком, напоминающим о первых месяцах войны.

РАЗДЕЛЕН, НО НЕ РАЗРУШЕН

В самом центре Москвы , на Моховой улице есть два на первый взгляд ничем не примечательных четырехэтажных здания. Разве что одно из них выглядит странно коротким — фасад всего в три окошка. Однако строения 1 и 2 дома номер 10 по Моховой улице — это свидетельство ужасов Великой Отечественной войны, ведь когда-то эти два здания были одним домом.

В бывший доходный дом «Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами» 1892 года постройки летом 1941 года во время налета фашистской авиации попала бомба.

— Бомба буквально прожгла насквозь целый подъезд, жильцы которого общим числом более 30 человек пережили бомбежку в бомбоубежище и чудом спаслись, — рассказывает историк Александр Васькин.

Выжило большинство, но не все, избежать жертв не удалось — погибли бывший солист Большого театра Андрей Лабинский и его жена. В молодости Лабинский исполнял ведущие теноровые партии: Ленского Садко, Андрея Хованского, Шуйского и другие.

— До войны в квартире на Моховой в гостях у Лабинского часто бывали его именитые коллеги из Большого, а также многочисленные ученики, — отмечает Александр Васькин. — Приходил и будущий знаменитый бас Большого театра Иван Иванович Петров , четверть века прослуживший на его сцене.

К слову, Иван Петров по настоянию Сталина сменил фамилию Краузе на фамилию жены. С погибшим во время бомбежки Лабинским тогда еще Иван Краузе познакомился, еще проживая в Иркутске . Тенор Большого приезжал туда на гастроли, они сдружились.

Вот каким остался в памяти Ивана Петрова погибший Андрей Лабинский: «Огромного роста, красивый, всегда веселый и улыбающийся, он, когда входил, произносил одну и ту же фразу „К вам пожаловал тенор исполинский, Андрей Маркович Лабинский“.

Тенор занимался обучением, воспитал немало известных исполнителей. В тот роковой день, когда случилась бомбежка, Лабинский как раз занимался с солистом Большого театра Владимиром Прокошевым.

— Неожиданно во время занятий объявили воздушную тревогу — начался налет фашистской авиации. Прокошев спустился в бомбоубежище а Лабинский отказался, сказав при этом: „Я здесь останусь. Не пойду, ничего не случится“, — рассказывает историк. — К несчастью, бомба угодила прямо в этот дом по Моховой улице, и Лабинский вместе с женой погибли. Вот такая печальная история.

КОГДА-ТО ЗДЕСЬ БЫЛ ДОМ Еще одно свидетельство войны — местечко на Никольской улице, там, где она пересекается с Богоявленским переулком. На небольшой пустырь, где раньше стоял дом номер 6, 26 июля 1941 года рухнул фашистский бомбардировщик, что само по себе уже редкость, ведь большинство вражеских самолетов советские ПВО сбивали еще на подлете к столице.

Дома по соседству с разрушенным зданием охватил пожар, тушили несколько часов. Их удалось спасти. В память о войне место, где находился дом номер 6, до сих пор ничем не застроено.

КСТАТИ

Отделка фасадов домов на Тверской улице, выполненная из красного гранита — напоминание о несостоявшемся триумфе фашистских захватчиков, которые намеревались возвести в центре Москвы памятник Третьему рейху. В Подмосковье уже успели привезти материалы для его строительства. Теперь этот гранит можно увидеть на облицовке домов.

На расположенной неподалеку Театральной площади сегодня стоит красивый фонтан. Интересен тот факт, что это уже третий фонтан на этом месте. Первый появился в 1835 году, перестроить его решили перед войной, но не успели. После войны на площади появился монументальный фонтан, при облицовке его чаши использовался мрамор, который фашисты также привезли под Москву для возведения памятника.