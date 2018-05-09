Биржевую площадь украсил новый фонтан

Его диаметр составляет 20 метров.

Впрочем, новое сооружение впечатляет не только этим. Сердитые тучи гонит прочь весенний ветер. Настроение создает духовой оркестр столичного управления МЧС . В его репертуаре — песни о Москве . Прохожие идут на звуки музыки, но останавливаются, замечая фонтан. По огромной круглой плите, с виду напоминающей монету, которую уронили в неглубокую емкость, стекает вода. Рабочие так и прозвали новый фонтан — «рубль».

— На этом месте когда-то была парковка — неухоженное, неуютное место, — заметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков . — Но в рамках программы «Моя улица» мы привели в порядок и саму площадь, и прилегающие к ней переулки. И теперь здесь появился уникальный фонтан.

Ему и правда нет аналогов в Москве. В жаркую погоду форсунки под высоким давлением будут создавать эффект тумана: над водой можно заметить полупрозрачные облака. Каждая из 12 струй конструкции управляется отдельным насосом. В безветренную погоду фонтан сможет «танцевать». А с наступлением сумерек эту красоту подсвечивают разноцветные фонари.

— Новый фонтан оснащен современными системами водоочистки и дезинфекции, — добавил Александр Трофимов , генеральный директор компании-подрядчика, которая и отвечает за новый облик Биржевой площади.

В перспективе фонтан может стать музыкальным.