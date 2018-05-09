Волгоградские полицейские принимают участие в торжествах, посвященных Дню Победы 

В День празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое Волгограде проходят праздничные торжественные мероприятия, в которых традиционно принимают участие сотрудники полиции. Начальник Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, руководители подразделений полиции и ветераны органов внутренних дел приняли участие в церемонии возложения цветов и венков в Зале Воинской Славы, к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова, к Малой Братской Могиле на мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Празднование 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне продолжилось традиционным военным парадом на Площади Павших борцов. На трибуне, вместе с ветеранами войны, приглашенными почетными гостями, руководителями региона, представителями правоохранительных органов и силовых структур, парад приветствовал начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Николаевич Кравченко. Почетными зрителями военного парада стали пенсионеры МВД России — участники Великой Отечественной войны. Многие сотрудники полиции вместе со своими детьми приняли участие во всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» — шествии с портретами родственников-фронтовиков. Пройдя в «Бессмертном полку» до подножия Мамаева кургана вместе с тысячами жителей и гостей города, волгоградские полицейские отдали дань памяти и уважения участникам войны, которые героическим подвигом завоевали Великую Победу. По традиции, которая насчитывает уже восемь лет, на центральных улицах и площадях города-героя участников торжественных мероприятий встречают сотрудницы взвода-регулировщиц ГУ МВД России по Волгоградской области. Несколько десятков сотрудниц полиции, облаченные в форму военных лет, дарят участникам торжественных мероприятий хорошее настроение и незабываемые воспоминания о великом Дне Победы.