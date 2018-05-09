Газовые отношения России и Украины станут темой встречи Меркель и Путина

Ожидается, что в воскресенье, 13 мая, для подготовки визита Меркель в Россию отправится министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Он также посетит Киев, передает ТАСС

В четверг, 10 мая, Москву посетит министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, он проведет переговоры с и.о. главы МИД России Сергеем Лавровым . В преддверии этой встречи посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung призвал европейских партнеров РФ к прагматизму и здравому смыслу в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2».

По словам посла, проект не ведет к расколу Европы — напротив, строящийся газопровод «укрепляет взаимовыгодные отношения между Россией и ЕС в области энергетики, обеспечивает энергобезопасность Европы, делает нас вместе сильнее и ближе». Россия, подчеркнул Нечаев, никогда не использовала свои энергоресурсы в качестве политического инструмента.

И реализация «Северного потока — 2» выгодна прежде всего с экономической точки зрения: российский природный газ дешевле, чем американский сжиженный газ, к переходу на который Вашингтон подталкивает страны Евросоюза. Кроме того, украинская газотранспортная система в настоящее время находится в плачевном состоянии, так что «Северный поток — 2» еще и укрепит энергобезопасность стран Европы.

Тем временем польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против "Газпрома" и пяти зарубежных компаний, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток — 2». Европейские партнеры «Газпрома» по проекту — Engie, Uniper, OMV, Shell , Wintershall.

В 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями совместного предприятия для строительства «Северного потока — 2» и решили, что создание СП может привести к ограничению конкуренции.

Участники консорциума отозвали уведомление о концентрации, которое UOKiK трактует как «запрет на объединение», передает "Интерфакс" . Теперь же, подозревают в Варшаве , стороны сделки, несмотря на отзыв этого уведомления, совместно реализуют проект, финансируя «Северный поток — 2».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии Польши , других восточноевропейских и прибалтийских стран — и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.