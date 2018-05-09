До дрожи в теле: 5 самых сильных книг о войне

Испокон веков заведено, что великим сражениям и судьбам простых людей, сумевших стать героями, посвящено немало художественных произведений. Но все-таки есть такие книги, мимо которых просто нельзя пройти и о которых грешно не знать.

Эти произведения были написаны самими участниками сражений. Быть может именно поэтому они и заставляют читателей задуматься о настоящем, помня о прошлом, почувствовать жизнь, узнав о страшной смерти и оценить мир, подаренный нам героями Великой войны. Из множества произведений советских писателей, посвященных Отечественной войне, мы подготовили для вас пять наиболее сильных книг, которые стоит перечитать в преддверии праздника Победы.

«А зори здесь тихие…», Борис Васильев Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» — одно из самых пронзительных по своей лиричности и трагедийности произведений о войне. Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят отряду немецких диверсантов-десантников — хрупкие девушки вступают в смертельную схватку с крепкими, обученными убивать мужчинами.

«Судьба человека», Михаил Шолохов Сюжет рассказа не выдуман. Весной 1946 года на охоте Шолохов встретил человека, который поведал ему свою печальную историю. Шолохова потряс этот рассказ, и он решил написать по нему книгу. «Напишу рассказ об этом, обязательно напишу». Через 10 лет, перечитывая рассказы Хемингуэя, Ремарка и других зарубежных писателей, Шолохов за семь дней написал рассказ «Судьба человека».

«Сын полка», Валентин Катаев В годы Великой Отечественной войны Валентин Катаев (1897-1986) работал военным корреспондентом, выезжал на передовую. Там Валентин Петрович видел множество сирот, живших при полках или отрядах. Поэтому он сумел так просто и пронзительно рассказать о судьбе пастушка Вани Солнцева, усыновленного артиллеристами. Книга вызвала живой отклик, а словосочетание «сын полка» сразу же стало нарицательным. Одно из самых добрых и трогательных произведений о войне, повесть была признана классикой отечественной литературы.

«В окопах Сталинграда», Виктор Некрасов Повесть «В окопах Сталинграда», опубликованная в 1946 в журнале «Знамя», была одной из первых книг о войне, написанных правдиво, насколько это было возможно в то время. Она принесла писателю подлинную славу (переиздана общим тиражом в несколько миллионов экземпляров, переведена на 36 языков). За эту книгу, после ее прочтения Иосифом Сталиным, Виктор Некрасов получил в 1947 году Сталинскую премию 2-й степени.

«Молодая гвардия», Александр Фадеев В романе Александра Фадеева рассказывается о действовавшей во время Великой Отечественной войны молодёжной подпольной организации ''Молодая гвардия'', о её героической борьбе с немецкими захватчиками в оккупированном Краснодоне.

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