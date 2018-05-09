Суд отказался расторгать контракт между псковским комитетом по природопользованию и ООО «Бриг» 

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды обратился с иском в Арбитражный суд Псковской области к ООО «Бриг» о расторжении договора аренды лесного участка от 22 июля 2008 года №15. По этому договору комитет предоставил фирме во временное пользование для заготовки древесины лесной участок площадью 17 423 га, расположенный на территории Гдовского района. Ссылаясь на то, что часть лесного участка теперь находится на территории заказника, где рубка леса запрещена положением, утверждённым в 2016 году, комитет предложил организации расторгнуть договор. Не получив положительного ответа, комитет обратился с иском в суд. ООО «Бриг» требование не признало ввиду того, что арендуемые лесные участки не изъяты из хозяйственного оборота и могут быть предметом договора аренды. Представители предприятия заявили, что фирма не нарушает требования лесного законодательства, запрещающего сплошные рубки в границах особо охраняемых природных территорий. Утверждение нового положения не может служить основанием для расторжения договора аренды лесного участка, а факт ненадлежащего исполнения обществом иных обязательств по договору аренды лесных участков истцом не доказан, как и факт присутствия на арендуемом лесном участке объектов животного мира. Суд признал, что предоставление части спорного участка площадью 3 280,8 га в границах заказника из общей площади земельного участка, предоставленного в аренду ООО «Бриг» для заготовки древесины, которая составляет 17 423 га, не противоречит режиму использования земель такого заказника и установленным ограничениям. Такие ограничения использования участка существовали до заключения договора аренды с ООО «Бриг» и утверждения Минприроды положения в 2016 году и были учтены арендатором в проекте освоения лесов, без которого невозможно использование лесного участка. В результате судебного разбирательства, Арбитражный суд отказал комитету по природопользованию в иске. Отметим, конфликт вокруг ООО «Бриг» и участков в Спицинской волости Гдовского района длится уже не первый год. Ранее проводились публичные слушания по вопросу создания лесопаркового «зеленого пояса» в Спицинской волости: инициатором создания «зеленого пояса» выступил глава волости Леонид Малыхин. По информации лесопромышленников и бизнес-омбудсмена Псковской области Аркадия Мурылёва, амбиции, связи и личная заинтересованность одного из федеральных чиновников стали причиной множества проверок в отношении ООО «Бриг» и «привели определенных лиц, действующих под руководством все того же чиновника, к идее образования „зеленого пояса“, что поставит на работе компании крест». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».