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В Ноябрьске к 9 мая сшили73-метровую Георгиевскую ленту
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В Ноябрьске к 9 мая сшили73-метровую Георгиевскую ленту 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
По улицам нефтяной столицы ее пронесут уже сегодня, 9 мая. В мероприятии участвует 150 человек.
Первый раз патриотическую акцию провели три года назад, к 70-летию Победы, правда, и лента тогда была чуть короче — на три метра. Как рассказали «КС» в Управлении культуры администрации Ноябрьска, шествие возродили по просьбам горожан.
— Ноябряне с энтузиазмом восприняли нашу идею, эффектное зрелище пришлось им по душе, люди охотно делились снимками с лентой в соцсетях, — вспоминает главный специалист управления Екатерина Водоватовская. — Нынче мы пригласили победителей различных конкурсов, мероприятий, талантливую молодежь поучаствовать в акции еще раз.
73 метра — символизируют годы, прошедшие со Дня Победы. Ширина ленты три метра.
— Шествие начнется в 10.00 часов на площади Опаленной юности и продлится около 40 минут. Ребята пройдут до здания администрации города, где находится главная сцена. После, все желающие возложат цветы и венки к Вечному огню, а в 14.00 часов ноябряне встанут в «Бессмертный полк», — подытожила собеседница.
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