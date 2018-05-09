25 кадров, передающих атмосферу парада Победы в Нижнем Новгороде

По состоянию на 1 мая 2018 года в Нижнем Новгороде проживают 978 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 233 женщины-фронтовички, 168 жителей блокадного Ленинграда , 13 484 труженика тыла, 173 узника фашистских лагерей и гетто, 15 вдов военнослужащих, погибших на фронте, 23 донора, сдававших кровь для фронта. Некоторые из них, кто смог прийти сегодня, сидели рядом со сценой на местах для почётных гостей.

Нижегородцы буквально стекались со всех возможных входов, чтобы занять места поближе. За несколько часов до начала парада Победы параллельно сцене было забито всё пространство. Через какое-то время вереница тянулась до Большой Покровской, откуда шёл основной поток желающих посмотреть праздничное мероприятие.

Многие пришли с маленькими детьми, которые уже с детства начинают понимать всю важность этого дня и праздника.

Работники сцены хоть и находились на одной из самых удобных площадок, всё равно снимали парад на память.

Перед движением техники был расчёт и многие представитель различных воинских подразделений прошагали по площади Минина и Пожарского.

Замыкали это движение самые маленькие участники парада Победы.

Ну и конечно же не обошлось без техники, на которую приходят посмотреть все собравшиеся нижегородцы. Были представлены самые разные категории вооружения, в том числе и не участвовавшие в параде Нижнего Новгорода раньше.

Подробности празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде смотрите в онлайн-трансляции NN.ru.