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План благоустройства парка «Отрада» на северо-востоке Москвы утвержден
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План благоустройства парка «Отрада» на северо-востоке Москвы утвержден 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В последний раз масштабные комплексные работы в «Отраде» проводились в начале девяностых. Но, как сообщил глава управы района Отрадное Владимир Литовский, несколько лет назад часть площадок и тропиночные сети частично обновляли. В целом инфраструктура развита неплохо, и сейчас есть детские комплексы, спортивные тренажеры, прогулочные аллеи и даже небольшой скейт-парк. Но этого недостаточно.
— Я давно заметил, что у нас нет какого-то особенного пространства для встреч москвичей. Уверен, после благоустройства все жители района захотят встречаться только в «Отраде», — сказал Литовский. — В планах — переместить портреты почетных жителей Отрадного.
Сейчас они в середине центральной аллеи. Но с недавних пор здесь проводятся ярмарки выходного дня, и портреты там совершенно не вписываются. Найти их можно будет в конце аллеи.
Изюминкой сквера станет скульптурная композиция из журавлей. Она будет символизировать все победы, которые были одержаны русским народом. Установят ее на центральной аллее, которую тоже ждут изменения. Появятся новые лавочки, клумбы и кустарники. Положат новую плитку, черного и белого цветов.
— Аллея будет похожа на клавиатуру пианино, — объясняет глава района. — После завершения благоустройства она получит название «Аллея трех композиторов» — в честь Мусоргского, Римского-Корсакова и Хачатуряна.
Помимо этого, в «Отраде» реконструируют систему освещения. Старые фонарные столбы заменят на современные опоры с энергосберегающими лампами.
Установят и современные детские площадки и спортивные тренажеры. На них смогут заниматься и пенсионеры, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, после благоустройства в парке появится корт для игры в большой теннис — первый в районе.
Комплексное благоустройство «Отрады» планируют завершить к 1 августа.
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