Какой рост был у русских монархов

Обладая огромной властью и могуществом, многие из русских монархов них имели достаточно низкий рост даже для своего времени. В то время как другие, наоборот, по праву могли считаться «великанами».

Императрицу Екатерину Великую считают одним из наиболее успешных и влиятельных монархов времен Российской Империи. Согласно исследованиям историков ее рост составлял 157 сантиметров.

Впрочем для женщины той поры такой показатель является абсолютно нормальным (точно такой же рост был и у княжны Анастасии Николаевны Романовой ). А вот сын Императрицы Екатерины — Павел Первый был ростом 166 см.

Более рослым был император Александр Первый. По имеющейся информации, его рост составлял приблизительно 178 сантиметров. К слову, аналогичными пропорциями тела обладал и царь Иван Грозный . К сожалению, точного описания его внешности не сохранилось, но согласно немногочисленным историческим данным он был достаточно рослым для своего времени мужчиной, а его рост мог варьироваться в пределах от 178 до 180 сантиметров.

Если же говорить о наиболее высоких русских монархах, то нельзя не отметить императора Петра Первого. Его рост составлял целых 204 сантиметра, благодаря чему он заметно выделялся среди окружающих. Несмотря на это Петр Первый никогда не имел проблем с лишним весом, а, наоборот, обладал небольшой худобой, что отмечали в своих записях зарубежные политики того времени.