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Курский «Бессмертный полк» собрал 108 тысяч участников
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Курский «Бессмертный полк» собрал 108 тысяч участников 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
К акции «Бессмертный полк» в Курской области присоединились 108 тысяч человек, сообщили в администрации региона.
Больше половины — участники из Курска. В областном центре колонна состояла более чем из 52 тысяч человек. С портретами своих родных, прошедших войну, куряне прошли от площади Перекальского до Красной площади.
С портретом отца, воевавшего на Курской дуге, в «Бессмертный полк» вступил и губернатор Александр Михайлов.
Праздник в Курске завершится салютом, который запустят с Красной площади.
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