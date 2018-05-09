Курский «Бессмертный полк» собрал 108 тысяч участников

К акции «Бессмертный полк» в Курской области присоединились 108 тысяч человек, сообщили в администрации региона.

Больше половины — участники из Курска . В областном центре колонна состояла более чем из 52 тысяч человек. С портретами своих родных, прошедших войну, куряне прошли от площади Перекальского до Красной площади.

С портретом отца, воевавшего на Курской дуге, в «Бессмертный полк» вступил и губернатор Александр Михайлов

Праздник в Курске завершится салютом, который запустят с Красной площади.