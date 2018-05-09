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Центральный аппарат СК проследит за проверкой травмирования школьницы при обрушении потолка в Подмосковье
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Центральный аппарат СК проследит за проверкой травмирования школьницы при обрушении потолка в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование травмирования школьницы при обрушении потолка в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе СК РФ  Как пояснили в ведомстве, в эфире программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о семьях, проживающих в ветхом многоквартирном доме в Московской области. СМИ сообщили, что на 15-летнюю школьницу обрушился фрагмент потолка, девочка госпитализирована с травмой головы. Отмечается, что жители неоднократно обращались к коммунальщикам с жалобами на трещины в стенах, которые до сих пор утверждают, что дом находится в удовлетворительном состоянии. Согласно сюжету, дом был признан аварийным еще в 2011 г, но до сих пор жильцов не расселили.
«А. Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК России проконтролировать ход и результаты проверки, организованной Главным следственным управлением СК РФ по Московской области по факту обрушения фрагмента потолка на 15-летнюю девочку в одном из аварийных домов в Московской области», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что глава СК России дал указание тщательным образом разобраться во всех обстоятельствах и причинах происшествия и дать надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) всех без исключения лиц, по чьей вине пострадал ребенок и могли наступить другие негативные последствия.
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