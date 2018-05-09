Центральный аппарат СК проследит за проверкой травмирования школьницы при обрушении потолка в Подмосковье

«А. Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК России проконтролировать ход и результаты проверки, организованной Главным следственным управлением СК РФ по Московской области по факту обрушения фрагмента потолка на 15-летнюю девочку в одном из аварийных домов в Московской области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава СК России дал указание тщательным образом разобраться во всех обстоятельствах и причинах происшествия и дать надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) всех без исключения лиц, по чьей вине пострадал ребенок и могли наступить другие негативные последствия.