Около 2,5 тысяч человек приняли участие в Параде Победы в Краснодаре

Более 200 ветеранов собрались на почетной трибуне. Среди них были освободители города, малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла. 26 тысяч жителей и гостей Краснодара — именно столько человек посмотрели парад.

Праздничный Парад Победы стартовал в 11:00 в Краснодаре. На Театральной площади прошло торжественное прохождение парадных расчетов, военной и ретро-техники.