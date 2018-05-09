Ещё
Около 2,5 тысяч человек приняли участие в Параде Победы в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 2,5 тысяч человек приняли участие в Параде Победы в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На торжество пришли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов, сообщила администрация города.
Более 200 ветеранов собрались на почетной трибуне. Среди них были освободители города, малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла. 26 тысяч жителей и гостей Краснодара — именно столько человек посмотрели парад.
Праздничный Парад Победы стартовал в 11:00 в Краснодаре. На Театральной площади прошло торжественное прохождение парадных расчетов, военной и ретро-техники.
360tv.ru: последние новости
Министр обороны России распорядился об артиллерийском салюте в День Победы «Новосибирский колхозник» Т‐34 прошел по центральной улице Новосибирска Саудовские ПВО отразили ракетный обстрел Эр‐Рияда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»32
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану237
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде393
Путин спас ветерана на параде Победы530
Порошенко подписал «капитуляцию Германии»70
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение