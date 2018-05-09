Жители Волгограда делятся фотографиями Дня Победы в социальных сетях

Жители Волгограда сегодня, 9 мая, вместе со всей страной отмечают День Победы. Горожане уже посмотрели парад Победлы на площади Павших Борцов и прошли в многотысячной колонне «Бессмертного полка» до вершины Мамаева кургана. Кэтому часу социальные сети уже наполнились сотнями фотографий большщого праздника. Волгоградцы охотно делятся снимками и хорошим настроением. Среди волгоградцев, опубликовавших сегодня тематические посты в социальных сетях, — олимпийская чемпионка Елена Слесаренко . Прославленная волгоградка в очередной раз прошла в колонне «Бессмертного полка», который сегодня возглавляли воспитанники Юнармии.

Публикация от Елена Слесаренко (@elenasles1) 8 Май 2018 в 10:14 PDT — С самого раннего детства каждый год я отмечаю этот день на Мамаевом Кургане в родном Волгограде! — говорит автор следующего фото. — И вот уже несколько лет подряд мы участвуем в акции «Бессмертный полк». Пока мы помним наших ветеранов и их подвиг, они живут! И это самое главное, как мы можем их отблагодарить за свою мирную жизнь, сохранить им жизнь в наших сердцах!

Публикация от Фотограф📷АНАСТАСИЯ БЕЛОГЛАЗОВА (@abeloglazova) 8 Май 2018 в 11:43 PDT В одном из торговых центров в Волгограде сегодня установили макет танка. В Инстаграме уже можно насчитать с десяток фотографий на его фоне. Но самые милыне снимки, конечно, с детьми.

Публикация от 👼🏼❤️ (@olenka_lukyantseva) 9 Май 2018 в 4:04 PDT Некоторые горожане во время шествия многотысячного «Бессмертного полка» успевали делать селфи…

Публикация от Аркадий Дегтярев (@kanze86) 9 Май 2018 в 4:01 PDT …а некоторые даже успевали позировать.

Публикация от jannakalinovskaya (@jannakalinovskaya) 9 Май 2018 в 4:18 PDT Особое очарование сегодняшнего дня — это совсем юные волгоградцы в гиманстерках. Образы некоторых малышей продуманы родителями до мельчайших деталей.

Публикация от Меховые Помпоны (@pomponvlg34) 9 Май 2018 в 4:33 PDT Заметное место в лентах социальных сетей занимает военная техника. Мало кто из волгоградцев смог пройти мимо танков на улице Мира и не рассмотреть их поближе.

Публикация от 🕵Вадим Шашурин (@vaaadik) 9 Май 2018 в 4:32 PDT У некоторых горожан за время прогулки собрались целые коллекции тематических фото на фоне разных достопримечательностей.

Публикация от Kristina Baranova (@k_r_i_s_t_i_n_a_b_a_r_a_n_o_va) 9 Май 2018 в 4:32 PDT Очень много жителей Волгограда пришли сегодня на площадь Павших Борцов и Мамаев курган семьями. Некоторые снимки получились очень нежными и трогательными.

Публикация от Анастасия Лязникова (@nastya_lyaznikova) 9 Май 2018 в 4:23 PDT Девушки в гимнастерках набирают в социальных сетях заветные лайки стремительно. Ну как не отметить такую красоту?

Публикация от Alina Dmitrieva (@li_dmitrieva) 9 Май 2018 в 4:20 PDT Никак не пройти мимо такого кадра!

Публикация от Эльвира Дорохова (@alveradorohova) 9 Май 2018 в 12:53 PDT На просторах Инстаграм можно встретить даже фото сотрудников МВД . Они сегодня тоже прошли в колонне «Бессмертного полка».

Публикация от Марина Клюянова (@rrina_sea) 9 Май 2018 в 4:50 PDT Ну а на некоторых фотографиях все одновремнно и мило, и патриотично, и красиво.

Публикация от 🇷🇺 Анастасия 🇷🇺 (@russkaia_222) 9 Май 2018 в 1:37 PDT