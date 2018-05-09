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Жители Волгограда делятся фотографиями Дня Победы в социальных сетях
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Жители Волгограда делятся фотографиями Дня Победы в социальных сетях 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители Волгограда сегодня, 9 мая, вместе со всей страной отмечают День Победы. Горожане уже посмотрели парад Победлы на площади Павших Борцов и прошли в многотысячной колонне «Бессмертного полка» до вершины Мамаева кургана. Кэтому часу социальные сети уже наполнились сотнями фотографий большщого праздника. Волгоградцы охотно делятся снимками и хорошим настроением. Среди волгоградцев, опубликовавших сегодня тематические посты в социальных сетях, — олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Прославленная волгоградка в очередной раз прошла в колонне «Бессмертного полка», который сегодня возглавляли воспитанники Юнармии.
Публикация от Елена Слесаренко (@elenasles1) 8 Май 2018 в 10:14 PDT  — С самого раннего детства каждый год я отмечаю этот день на Мамаевом Кургане в родном Волгограде! — говорит автор следующего фото. — И вот уже несколько лет подряд мы участвуем в акции «Бессмертный полк». Пока мы помним наших ветеранов и их подвиг, они живут! И это самое главное, как мы можем их отблагодарить за свою мирную жизнь, сохранить им жизнь в наших сердцах!
Публикация от Фотограф📷АНАСТАСИЯ БЕЛОГЛАЗОВА (@abeloglazova) 8 Май 2018 в 11:43 PDT  В одном из торговых центров в Волгограде сегодня установили макет танка. В Инстаграме уже можно насчитать с десяток фотографий на его фоне. Но самые милыне снимки, конечно, с детьми.
Публикация от 👼🏼❤️ (@olenka_lukyantseva) 9 Май 2018 в 4:04 PDT  Некоторые горожане во время шествия многотысячного «Бессмертного полка» успевали делать селфи…
Публикация от Аркадий Дегтярев (@kanze86) 9 Май 2018 в 4:01 PDT  …а некоторые даже успевали позировать.
Публикация от jannakalinovskaya (@jannakalinovskaya) 9 Май 2018 в 4:18 PDT  Особое очарование сегодняшнего дня — это совсем юные волгоградцы в гиманстерках. Образы некоторых малышей продуманы родителями до мельчайших деталей.
Публикация от Меховые Помпоны (@pomponvlg34) 9 Май 2018 в 4:33 PDT  Заметное место в лентах социальных сетей занимает военная техника. Мало кто из волгоградцев смог пройти мимо танков на улице Мира и не рассмотреть их поближе.
Публикация от 🕵Вадим Шашурин (@vaaadik) 9 Май 2018 в 4:32 PDT  У некоторых горожан за время прогулки собрались целые коллекции тематических фото на фоне разных достопримечательностей.
Публикация от Kristina Baranova (@k_r_i_s_t_i_n_a_b_a_r_a_n_o_va) 9 Май 2018 в 4:32 PDT  Очень много жителей Волгограда пришли сегодня на площадь Павших Борцов и Мамаев курган семьями. Некоторые снимки получились очень нежными и трогательными.
Публикация от Анастасия Лязникова (@nastya_lyaznikova) 9 Май 2018 в 4:23 PDT  Девушки в гимнастерках набирают в социальных сетях заветные лайки стремительно. Ну как не отметить такую красоту?
Публикация от Alina Dmitrieva (@li_dmitrieva) 9 Май 2018 в 4:20 PDT  Никак не пройти мимо такого кадра!
Публикация от Эльвира Дорохова (@alveradorohova) 9 Май 2018 в 12:53 PDT  На просторах Инстаграм можно встретить даже фото сотрудников МВД. Они сегодня тоже прошли в колонне «Бессмертного полка».
Публикация от Марина Клюянова (@rrina_sea) 9 Май 2018 в 4:50 PDT  Ну а на некоторых фотографиях все одновремнно и мило, и патриотично, и красиво.
Публикация от 🇷🇺 Анастасия 🇷🇺 (@russkaia_222) 9 Май 2018 в 1:37 PDT
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