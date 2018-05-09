Рыбы станет больше: в Самарской области в Волгу выпустили 150 000 личинок щуки

Самарской области восстанавливают ущерб, нанесенный Волге промышленными рыболовами. В реку выпустили большую партию личинок щуки.

— Средне-Волжский филиал «Главрыбвода» выполнило государственное задание. В Безенчукский залив Саратовского водохранилища выпустили 150 000 штук личинок щуки, — рассказали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

Тысячи мальков

Выращивают рыбу сотрудники специального завода, расположенного в селе Екатериновка. В 2018 году на предприятие планируют поставить диких производителей щуки. Также руководство заключит госконтракт на закупку икры стерляди из Астрахани

Примерно через 5 лет завод сможет выпускать 2 млн мальков стерляди и 3,6 млн личинок щуки в год.