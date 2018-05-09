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Рыбы станет больше: в Самарской области в Волгу выпустили 150 000 личинок щуки
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Рыбы станет больше: в Самарской области в Волгу выпустили 150 000 личинок щуки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области восстанавливают ущерб, нанесенный Волге промышленными рыболовами. В реку выпустили большую партию личинок щуки.
— Средне-Волжский филиал «Главрыбвода» выполнило государственное задание. В Безенчукский залив Саратовского водохранилища выпустили 150 000 штук личинок щуки, — рассказали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.
Тысячи мальков
Выращивают рыбу сотрудники специального завода, расположенного в селе Екатериновка. В 2018 году на предприятие планируют поставить диких производителей щуки. Также руководство заключит госконтракт на закупку икры стерляди из Астрахани.
Примерно через 5 лет завод сможет выпускать 2 млн мальков стерляди и 3,6 млн личинок щуки в год.
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