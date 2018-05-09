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Высшее руководство армии и полиции Индонезии приехало в тюрьму, где разгорелся мятеж
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Высшее руководство армии и полиции Индонезии приехало в тюрьму, где разгорелся мятеж 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главком вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто вместе с высшими чинами правоохранительных органов страны прибыл в город Депок, где заключенные устроили бунт. По последним данным, в захваченных блоках исправительного учреждения могут находиться до 130 мятежников, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Как заявил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто, сложилась чрезвычайная ситуация, погибли люди. Поэтому инцидент затрагивает вопросы безопасности.
Напомним, мятеж в индонезийской тюрьме, где содержатся в основном террористы, вспыхнул ночью. По предварительной информации, его причиной стала посылка с продуктами питания, которую прислали одному из заключенных, а охрана попыталась ее досмотреть. В результате столкновения преступников с правоохранительными органами пять полицейских убито, один взят в заложники. Также один заключенный попытался завладеть оружием и был ликвидирован.
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