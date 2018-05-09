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Орловские полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк»
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Орловские полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Вместе с тысячами орловцев портреты своих предков — участников Великой Отечественной войны несли сотрудники органов внутренних дел.
Сегодня «Бессмертный полк» прошел по улицам города. Люди несли портреты своих родных, воевавших за свободу и независимость нашей Родины, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, пропавших без вести, вернувшихся домой.
Участники акции прошли от площади Ленина через самое сердце Орла к скверу Танкистов.
В многотысячном людском потоке было немало сотрудников органов внутренних дел. Многие из них пришли в форме, взяв на мероприятие своих родных.
Например, сотрудник Управления по работе с личным составом УМВД Екатерина Соломаха несла портрет своего прадедушки Никиты Константиновича Лаврухина, участника боев под Москвой, награжденного медалью «За отвагу».
-Вспоминая о прадедушке, прошедшем всю войну, я испытываю чувство гордости, — отмечает Екатерина Соломаха. — Он для меня всегда являлся и остается примером служения Отечеству.
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