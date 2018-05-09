По Кирову прошел «Бессмертный полк»

В этом году «колонна памяти» собрала рекордное количество участников — к шествию присоединились около 12 тысяч человек. В этот раз власти отказались от бюрократических ограничений: чтобы пройти по улице с портретом участника войны (некоторые кировчане несли фотографии родных, погибших в Чечне Афганистане ), не нужно было получать пригласительные билеты или особым образом оформлять портреты. Более того, все изображения бесплатно распечатывали в кировских МФЦ.

Вместе с горожанами в колонне прошли и руководители области: губернатор Кировской области Игорь Васильев , сити-менеджер Илья Шульгин и мэр Елена Ковалева . Глава администрации шел с портретом своего деда Хиялетдина Гилязовича Хаснутдинова, который прошел всю войну, в том числе в подразделениях военной контрразведки. Дед Елены Ковалевой Николай Яковлевич Юсовских служил на Волховском фронте. Он был награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда ».

— «Мы гордимся нашими дедами и прадедами. Им мы обязаны тем, что живем в свободной стране», — сказала Елена Ковалева.

Акция завершилась минутой молчания в память о кировчанах, которые защищали страну в годы Великой Отечественной. Затем участники возложили цветы к Вечному Огню.