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По Кирову прошел «Бессмертный полк»
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По Кирову прошел «Бессмертный полк» 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В этом году «колонна памяти» собрала рекордное количество участников — к шествию присоединились около 12 тысяч человек. В этот раз власти отказались от бюрократических ограничений: чтобы пройти по улице с портретом участника войны (некоторые кировчане несли фотографии родных, погибших в Чечне и Афганистане), не нужно было получать пригласительные билеты или особым образом оформлять портреты. Более того, все изображения бесплатно распечатывали в кировских МФЦ.
Вместе с горожанами в колонне прошли и руководители области: губернатор Кировской области Игорь Васильев, сити-менеджер Илья Шульгин и мэр Елена Ковалева. Глава администрации шел с портретом своего деда Хиялетдина Гилязовича Хаснутдинова, который прошел всю войну, в том числе в подразделениях военной контрразведки. Дед Елены Ковалевой Николай Яковлевич Юсовских служил на Волховском фронте. Он был награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».
— «Мы гордимся нашими дедами и прадедами. Им мы обязаны тем, что живем в свободной стране», — сказала Елена Ковалева.
Акция завершилась минутой молчания в память о кировчанах, которые защищали страну в годы Великой Отечественной. Затем участники возложили цветы к Вечному Огню.
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