Праздничные митинги прошли во всех микрорайонах Химок

Во всех микрорайонах Химок прошли праздничные митинги и шествия, посвященные 73‐й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участие в праздничных мероприятиях приняли ветераны, представители администрации муниципалитета и жители микрорайонов — несколько тысяч человек.

Хвойную гирлянду «Слава и память» возложили жители микрорайона

Клязьма-Старбеево

во время торжественного митинга у обелиска «Вечная Слава героям». Память погибших участники шествия почтили минутой молчания. Завершил праздничное шествие концерт «И помнит мир спасенный!», в котором приняли участие творческие коллективы Химок. Для жителей здесь была организована полевая кухня.

В микрорайоне Сходня памятный митинг прошел у мемориала «Скорбящая мать». Ветераны войны, труженики тыла и жители приняли участие в параде наследников Победы — «Бессмертный полк», который прошел по улице Чапаева. Члены местного отделения партии «Единая Россия» , сотрудники различных предприятий микрорайона и жители возложили цветы к мемориалу. В память о погибших в небо были выпущены 300 красных и белых шаров.

В это же время в микрорайоне Фирсановка жители города торжественно прошли по одной из центральных улиц к памятнику «Погибшим фирсановцам». Митинг завершился возложением цветов и праздничным концертом.

В микрорайоне Подрезково также состоялся торжественный

митинг-концерт, посвященный

годовщине великой победе советского народа над фашизмом.

Сегодня было очень много молодежи, что очень приятно. Впервые у нас состоялся торжественный марш

военно-патриотического

клуба «Сова». Также к нам приезжали представители поискового отряда «Память» из Тверской области . Дети были очень рады этой встрече. После праздничного мероприятия они еще долго не расходились по дома — разговаривали с ветеранами. Настроение было замечательным

Накануне Дня Победы, 8 мая, торжественное возложение цветов состоялось в микрорайоне Левобережный. Жители, представители администрации, школьники и студенты возложили цветы к мемориалу Воинской Славы.