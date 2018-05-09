В Лондоне почтили память погибших во Второй мировой войне 

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Памятные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начались в среду в Лондоне с возложения цветов к Советскому военному мемориалу, увековечившему память о 27 млн погибших граждан СССР. Мемориал был установлен в Лондоне в 1999 году в парке у Имперского военного музея.
Почтить память погибших в борьбе с фашизмом пришли дипломаты из стран СНГ и других государств, представители муниципальных властей, ветеранских и общественных организаций, как британских, так из стран бывшего Советского Союза. Они возложили венки к памятнику работы российского скульптура Сергея Щербакова в виде склонившей голову женщины, над которой подвешен колокол. Всего в церемонии приняли участие сотни человек, многие из которых пришли с цветами.
"73 года прошли с момента окончания Второй мировой войны, но 9 мая продолжает оставаться нашим главным праздником. Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества", — сказал посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и «передачи воспоминаний ветеранов детям и внукам».
Российский дипломат обратил внимание на объявление Израилем 9 мая государственным праздником. «Я думаю, что это очень важно не только для тех, кто живет в Израиле, но также является очевидным примером того, что даже сегодня по истечению 73-х лет мы помним, что случилось в то время», — отметил он.
Яковенко также зачитал послание президента России Владимира Путина в адрес британских ветеранов и российских соотечественников: «Поздравляю вас с Днем Победы, самым дорогим и священным для нашего народа праздником. Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости».
Позднее в среду в Лондоне состоится третье по счету шествие «Бессмертного полка». Участники акции соберутся на Трафальгарской площади, после чего пройдут по улице Уайтхолл до Вестминстерского аббатства. Шествие состоится также в Кардиффе и Эдинбурге. Ранее в прошлое воскресенье акция «Бессмертный полк» прошла в трех городах Англии — Манчестере, Дерби и Мансфилде.