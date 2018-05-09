В Лондоне почтили память погибших во Второй мировой войне 

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Российские дипломаты в Узбекистане поздравили ветеранов с 73-й годовщиной Победы

Экс-госсекретарь США: отказ от ядерной сделки может привести к конфликту с Ираном

Более 4,5 тыс. человек и 150 единиц техники приняли участие в параде Победы в Петербурге