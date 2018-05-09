Счастливые люди не курят

Сегодня героем нашей постоянной рубрики «Начистоту» стал лауреат ежегодной столичной премии «Учитель года — 2018» Михаил Попов

— Школьная форма сглаживает социальное неравенство.

— Не выношу понтов и не люблю читать нотации.

— Я с учениками исключительно на «вы».

— Моя задача — каждый год выпускать 25 грамотных, толковых и социально адаптированных людей.

— Математика в любом возрасте приводит ум в порядок.

— Один мой ученик как-то сказал, что жизнь слишком коротка, чтобы считать в столбик.

— Моя работа делает мир лучше.

— Я извиняюсь перед мамой каждый раз, когда забываю ей позвонить.

— Счастливые люди не курят.

— Я не боюсь смерти. Я боюсь оставить маму и жену одних на произвол судьбы.

— Иногда мне кажется, что мир сходит с ума.

— Свобода — это и благо, и тяжкое бремя. Посмотрите на Западную Европу. Однополые браки, ювенальная юстиция. Стирание моральных норм, разрушение института семьи. Мне кажется, со свободой они явно не справились.

— Я родился и вырос в Москве , но много времени провел в деревне. Так что на какую-то часть я деревенский. Без проблем могу и дрова порубить, и козу подоить, и кирпичную кладку положить.

— Сила не должна быть кричащей.

— Если судить о рыбах по их способности лазать по деревьям, то ни в одном из морей мы не найдем ни одной хорошей рыбы…

— Чем старше становишься, тем спокойнее воспринимаешь все, что происходит вокруг.

— Когда я впервые услышал слово «хайп», подумал, что это мотоцикл.

— Когда отец вернулся из годичной командировки в Германию , я обнял его и расплакался. Ребята в школе уверяли меня, что в командировки так надолго не ездят и что мой папа умер. И я очень этого боялся. Та встреча — мое лучшее детское воспоминание.

— Вы заметили, что на улице стало больше дорогих машин? И мам с колясками тоже все чаще можно встретить. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.

— Я жил бедно. Даже «Сникерс» в семье был праздником.

— Я всю жизнь донашивал одежду за своими двоюродными братьями, но на выпускной все-таки пошел в своем пиджаке.

— Времена изменились, а вместе с ними и дети: cейчас любой шестиклассник может ходить в фитнес-зал, плавать в бассейне. Я же засыпал песок в старый, шитый-перешитый рюкзак и шел на турник.

— Поделиться с соседом по парте шоколадкой… Сегодня я вижу такое намного чаще. А помню, как у меня одноклассник жвачку отнял, а я ему за это руку прокусил. Сегодня дети счастливее, чем раньше. И добрее.