Сегодня героем нашей постоянной рубрики «Начистоту» стал лауреат ежегодной столичной премии «Учитель года — 2018» Михаил Попов.
— Школьная форма сглаживает социальное неравенство.
— Не выношу понтов и не люблю читать нотации.
— Я с учениками исключительно на «вы».
— Моя задача — каждый год выпускать 25 грамотных, толковых и социально адаптированных людей.
— Математика в любом возрасте приводит ум в порядок.
— Один мой ученик как-то сказал, что жизнь слишком коротка, чтобы считать в столбик.
— Моя работа делает мир лучше.
— Я извиняюсь перед мамой каждый раз, когда забываю ей позвонить.
— Счастливые люди не курят.
— Я не боюсь смерти. Я боюсь оставить маму и жену одних на произвол судьбы.
— Иногда мне кажется, что мир сходит с ума.
— Свобода — это и благо, и тяжкое бремя. Посмотрите на Западную Европу. Однополые браки, ювенальная юстиция. Стирание моральных норм, разрушение института семьи. Мне кажется, со свободой они явно не справились.
— Я родился и вырос в Москве, но много времени провел в деревне. Так что на какую-то часть я деревенский. Без проблем могу и дрова порубить, и козу подоить, и кирпичную кладку положить.
— Сила не должна быть кричащей.
— Если судить о рыбах по их способности лазать по деревьям, то ни в одном из морей мы не найдем ни одной хорошей рыбы…
— Чем старше становишься, тем спокойнее воспринимаешь все, что происходит вокруг.
— Когда я впервые услышал слово «хайп», подумал, что это мотоцикл.
— Когда отец вернулся из годичной командировки в Германию, я обнял его и расплакался. Ребята в школе уверяли меня, что в командировки так надолго не ездят и что мой папа умер. И я очень этого боялся. Та встреча — мое лучшее детское воспоминание.
— Вы заметили, что на улице стало больше дорогих машин? И мам с колясками тоже все чаще можно встретить. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.
— Я жил бедно. Даже «Сникерс» в семье был праздником.
— Я всю жизнь донашивал одежду за своими двоюродными братьями, но на выпускной все-таки пошел в своем пиджаке.
— Времена изменились, а вместе с ними и дети: cейчас любой шестиклассник может ходить в фитнес-зал, плавать в бассейне. Я же засыпал песок в старый, шитый-перешитый рюкзак и шел на турник.
— Поделиться с соседом по парте шоколадкой… Сегодня я вижу такое намного чаще. А помню, как у меня одноклассник жвачку отнял, а я ему за это руку прокусил. Сегодня дети счастливее, чем раньше. И добрее.
— Самый необычный контакт, который записан в моем телефоне, — это «Офицер ирландской повстанческой армии». Мы с друзьями сидели в баре, и за соседнем столиком иностранец исполнил «Катюшу». А я встал и спел ирландский гимн. Он подошел и пригласил к себе в Ирландию — обещал накрыть стол в лучшем баре.