«Заброшенные памятники войны — это наша боль»: сенатор Анатолий Лисицын о том, почему надо восстановить каждый

Накануне празднования Дня Победы в Ярославле остро обсуждали тему памятников и мемориалов. Например, на задворках завода «Полимермарш» пропадал под птичьим помётом памятник «Родина-мать». А сколько ещё их — одиноких, заросших, забытых? 76.ru поговорил с инициатором идеи заботы о заброшенных памятниках войны в России и мемориалах за рубежом сенатором от Ярославской области Анатолием Лисицыным . Он рассказал, что, по его мнению, нам еще предстоит сделать, чтобы к каждому последующему празднованию Дня Победы выполнять свой долг, и почему Россия сможет вернуть себе уважение всего мира, если начнёт заботиться о своих военных мемориалах за рубежом.

Нельзя забывать свою историю

— Анатолий Иванович, вы недавно обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением создать организацию, которая будет заботиться о сохранении мемориалов российских солдат, нашедших упокоение за пределами нашей страны. Неужели у нас никто этим не занимался? В чём ваша идея?

— Я 10 лет вовлечен в тему по сохранению историко-культурного наследия России, в частности, инициировал гуманитарные проекты по поиску и приведению в порядок захоронений (в том числе заброшенных) на территории Сербии и Западной Украины. Участвуя в гуманитарных миссиях, в рабочих поездках за рубежом наблюдаю, что системного подхода у нас в этом вопросе нет. Функции поиска, ухода за захоронениями расписаны и финансируются по различным организациям: министерствам, консульствам, посольствам, которые точечно что-то и реализуют, возможно, но действия всех не согласованы и не имеют единой концепции, централизации. Нет систематичного анализа, поиска, составления базы данных, работы с привлечением волонтёров, молодежи. Нет и должных отчётов о проделанной работе. Речь идёт о сотнях захоронений, погибающих монументах.

Снаружи военные монументы всё так же величественны

Я считаю, что эта работа должна сойтись воедино в одних руках — единой организации под государственным началом. Пример такой есть у наших же европейских соседей — «Австрийский чёрный крест», «Народный союз Германии». Так, последний занимается сбором данных о немецких воинских захоронениях за рубежом, работой по их сохранению и уходу. «Народный союз Германии» поддерживает родственников в вопросах ухода за военными могилами, консультирует общественные организации, сотрудничает на международном уровне в этой сфере. Эта структура на 70% существует за счёт грантов, ещё на 30% — за счёт бюджетных поступлений. А один раз в год вся страна от президента до самого малого чиновника проводит благотворительную акцию, переводя средства в этот фонд. Таким образом более 300 тысяч членов этой организации заняты восстановлением памятников, поиском захоронений солдат.

Но внутри многие погибают

— Вы недавно были в Норвегии , где отметили почтенное отношение к советским военным монументам. А как у нас, в нашей стране?

— Да, я имел счастье накануне дня Великой Победы возложить цветы к мемориалу в память о погибших 347 советских солдатах в годы войны. На монументе высечены слова генералиссимуса Иосифа Сталина: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины». Благодаря властям города Осло монумент находится в великолепном, ухоженном состоянии (разбиты клумбы с цветами, венки). Мы не можем в каждой европейской стране полагаться на подобный норвежскому уровень уважения к нашим мемориалам. Не можем и не должны.

В Норвегии заботятся о памятнике советским солдатам

Мы должны сами демонстрировать инициативу по поддержанию наших монументов в должном порядке: попросту ухаживать так, чтобы ни у кого и мысли не возникло озвучить — «это давно никому не нужно», «обветшало и заброшено, значит, не нужно». Нужно. Нам. Это наша боль. Наша история. В то же время это престиж нашей нации — показать всему миру, как мы уважаем свою собственную историю, а не только «бряцаем оружием», как про нас говорят. Что мы не только с ракетами за пазухой сидим.

Да что далеко ходить: даже у нас под Ярославлем до сих пор находятся заброшенные, неухоженные могилы, а мы по привычке идем по проторенной дорожке к уже ухоженным монументам. А надо поддерживать в надлежащем виде захоронения всех героев. И в российских деревнях, и за рубежом. Святость праздника от пышности его празднования не увеличится. Надо понимать, что могила солдата, что у Кремлёвской стены, что в Брейтовском районе, имеет одинаковое значение, к ней относиться надо с одинаковым уважением.

— Вы перед 9 Мая на одном из последних заседаний в Совете Федерации выступили по одному из захоронений за рубежом. Что за предложение?

— Я озвучил сенаторам во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко идею о восстановлении 26 могил Героев Советского Союза на холме Славы во Львове . Среди них есть и ярославец Василий Егорович Чуркин. Валентина Ивановна попросила сенаторов от регионов, чьи герои захоронены на холме Славы, обратиться к своим губернаторам и взять ответственность за восстановление захоронения героя своего края. Там порядка 300–400 тысяч рублей потребуется на одно захоронение. И первой отозвалась Республика Татарстан . Надо брать с них пример.

Память об этой войне — это наша боль

— Каким образом восстановленные памятники влияют на мировую политику?

— Не памятники, а наше к ним отношение. Необходимо самим демонстрировать инициативу по поддержанию наших монументов в должном порядке: ухаживать так, чтобы ни у кого и мысли не возникло озвучить: «Это давно никому не нужно». Ухаживая надлежащим образом за захоронениями наших солдат (обеих Мировых и других войн) за рубежом, новая Россия вступит в «невербальный диалог» с соседями, в котором поступки будут говорить больше, чем любые заверения о нашем миролюбии, духовности российской нации, высокой ментальной культуре.

А на ближайшее десятилетие президент озвучил задачи во внутренней политике, по повышению качества жизни российских граждан. И вот как раз сейчас — параллельно с этими задачами, — я считаю, нужно включать и другие методы работы по формированию престижа нашей нации на мировой арене. Необходимо делами показать, что отныне наши европейские соседи имеют дело со страной, чьи духовные ценности достойны уважения.

Большинство военных памятников советским солдатам находятся на территориях бывшей Югославии и Западной Украины.

— Но у нас не хватает денег даже на хорошие дороги в Ярославле. Где уж тут за памятниками в других странах следить…

— Как я уже говорил, деньги страной на выполнение задач по сохранению и уходу за мемориалами выделяются, но они «расползаются» по десяткам ведомств, у которых в обязанностях, помимо всего прочего, прописан в том числе и пункт восстановления памятников. И самое сложное в реализации нашей страной проекта наподобие «Народного германского союза» — это как раз переломить уже существующую систему и создать новую, более эффективную, централизованную, контролируемую.

История новой России должна продолжаться с должной памятью о всех, кто кровью писал её страницы.