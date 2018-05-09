Бразилия и другие экзотические страны, которые воевали во Вторую мировую

Вторая мировая война не имеет равных по количеству государств, принимавших в ней участие. Разумеется, все страны по-разному были вовлечены в военный конфликт. Выделим самых экзотичных участников.

Тувинская Народная Республика

Тувинская Народная Республика (ТНР) вступила во Вторую мировую войну на стороне Антигитлеровской коалиции через три дня после СССР. Де-юре самостоятельное, но фактически зависимое от Советского Союза государство без колебаний 22 июня 1941 года приняло декларацию, в которой провозглашалась готовность тувинского народа «не щадя жизни, всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора». Уже с первых дней войны ТНР оказывала активную материальную помощь СССР, в частности, передав ему весь свой золотой запас, исчислявшийся 30 млн советских рублей. Общая же сумма добровольной материальной помощи населения республики составила 60 млн рублей. В мае 1943 года в ряды РККА вступили первые 11 тувинских добровольцев: пройдя интенсивный курс обучения, они были зачислены в 25-й отдельный танковый полк. В общей сложности во Второй мировой войне участвовало около 8 тыс. тувинцев. Большое впечатления на немецкие войска произвела тувинская кавалерия, воевавшая в Галиции и Волыни. Пленный офицер вермахта на допросе признавался, что его подчиненные «подсознательно восприняли этих варваров как полчища Аттилы и потеряли всякую боеспособность».

3 сентября 1939 года Новая Зеландия синхронно с Великобританией объявила войну фашистской Германии . В распоряжение британской армии Новая Зеландия предоставила свой военно-морской флот и передала 30 бомбардировщиков Vickers Wellington. Но и сами новозеландцы активно участвовали в боевых операциях на фронтах Второй мировой. В частности, новозеландские экспедиционные силы сражались на Крите, в Греции , Северной Африке, Италии и Югославии. В общей сложности под ружье было поставлено около 200 тыс. человек, из них погибло почти 12 тыс. Если в Греции, на Крите и в Северной Африке новозеландские войска похвастаться большими успехами не могут, то в Италии с октября 1943 по апрель 1945 года они добыли несколько локальных побед, в частности, освободили от итальянских войск целый ряд городов — Кастель-Френтано , Ареццо, Фаэнцу и Падую. Были достижения у новозеландцев и на море. Так, крейсер «Ахиллес» поучаствовал в потоплении немецкого рейдера «Адмирал граф Шпее» в бою у Ла-Платы, а легкий крейсер «Линдер» в районе Мальдивских островов уничтожил итальянский вспомогательный крейсер «Рамб I».

Принимал участие в боях на фронтах Второй мировой и Батальон маори. Он принимал участие в Греческой и Критской операциях, а также в Североафриканской и Итальянской кампаниях. Сражались маори, по словам очевидцев, «беззаветно и храбро».

В условиях надвигающейся войны Великобритания объявила полную мобилизацию своих колоний. Однако в Судане численность британского военного контингента не превышала 10 тыс. человек, поэтому вся тяжесть обороны Судана возлагалась на самих суданцев. Судан вступил в войну в июне 1940 года после нанесения британской авиацией ударов по позициям итальянцев в Эфиопии . А уже через месяц итальянские войска пересекли границу Судана и широким фронтом повели наступления на суданские города. Особенно упорными бои были за Кассалу, где 6,5 тысячная группировка итальянских сухопутных войск, поддерживаемая танками и авиацией атаковала сводный батальон суданских вооруженных сил. Вплоть до конца 1941 года перевес был на стороне Италии, пока объединенным союзным войскам не удалось оттеснить итальянскую армию с Северо-Восточной Африки. После участия в военных действиях Судан продолжал играть заметную роль во Второй мировой войне, являясь частью «африканской линии коммуникации», а также предоставляя американским и британским ВВС свои аэродромы.

Военные действия со стороны Таиланда в период Второй мировой войны начались в ноябре 1940 года во время франко-тайского конфликта, когда при поддержке японской дипломатии королевские войска вторглись во Французский Индокитай. Официально королевство Таиланд вступило во Вторую мировую войну на стороне стран Оси 25 января 1942 года. Впрочем, дальнейшее участие Таиланда в войне ограничивалось поставкой продовольствия, строительством дорог и снабжением сражающихся в Бирме японских солдат. А после захвата Японией Британской Малайи королевство присоединило к себе штаты Тренгану, Келантан, Кедах и Перлис.

Бразилия это единственная страна Южной Америки, чьи вооруженные силы приняли участие в боевых действиях на фронтах Второй мировой войны. Ведущая активную торговлю с Германией, Бразилия с началом войны заявила о своем нейтралитете. Бразильское руководство колебалось вплоть до января 1942 года, после чего присоединилось к Антигитлеровской коалиции. Первоначальное намерение бразильского командования сформировать 4 дивизии не было реализовано из-за трудностей с вооружением и транспортировкой. В результате был сформирован экспедиционный корпус в составе 25 тыс. человек, состоящий из пехотной дивизии и авиационной группировки. В июле 1944 года первая партия бразильского экспедиционного корпуса прибыла в Неаполь , где влилась в состав 5-й армии США , воевавшей на итальянском фронте. Потери Бразилии по итогам войны составили 1889 военнослужащих, 3 военных корабля, 22 истребителя и 25 коммерческих судов. Бразильской элите война не принесла удовлетворения: надежды на передел колоний европейских государств и на присоединение Гвианы так и не оправдались.

Находящееся под британским протекторатом королевство Тонга уже через неделю после Великобритании официально объявило об участии во Второй мировой войне. В отличие от Первой мировой войны тонганийцы не воевали с Германией — столкновения происходили исключительно в тихоокеанском регионе с японскими войсками. К ноябрю 1941 года тонганийские вооруженные силы насчитывали чуть больше 400 человек. В случае нападения Германии или Японии они рассчитывали оборонять только крупнейший остров государства — Тонгатапу. Но высадки противника на сушу так и не произошло. Все боестолкновения с японскими военными ограничивались территориальными водами королевства и его воздушным пространством. Только в 1943 году, когда численность тонганийских войск была доведена до 2000 человек они совместно с новозеландской армией принимали участие в боях за Соломоновы острова