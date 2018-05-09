Парад Победы прошел в Рузском округе 

Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны, прошел в подмосковном Рузском округе, в нем приняли участие представители Кантемировской и Таманской дивизий, а также военных учебных заведений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«В Рузском городском округе 9 мая состоялся парад Победы. Принял военный парад глава Рузского городского округа Максим Тарханов. Командовал военным парадом сын участника Великой Отечественной войны директор Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Льва Доватора вице-адмирал Владимир Доброскоченко», — отмечается в сообщении.
По главной площади Рузы прошли представители прославленной 4-й Гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизии, 2-й Гвардейской мотострелковой Таманской Краснознаменной дивизии, парадный расчет 25-го радиотехнического полка Воздушно-Космических сил России, парадный расчет Голицынского пограничного института ФСБ России, парадный расчет Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, парадный расчет Рузского центра обеспечения пункта управления МЧС России, парадный расчет станичного казачьего общества Рузского городского округа имени Героя Советского Союза Льва Доватора, парадный расчет Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Льва Доватора.
«Не во всех муниципалитетах Подмосковья сохранилась традиция проведения праздничного парада, однако мы проводим его ежегодно. Это добрая традиция, от которой мы не намерены отходить. Отрадно, что ежегодно парад собирает много зрителей», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Ранее в Рузе прошла акция «Бессмертный полк», собравшая более 3 тысяч жителей, а также торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Вечером жителей Рузского городского округа ждет концертная программа, завершится празднование красочным салютом.