Парад Победы прошел в Рузском округе

Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны, прошел в подмосковном Рузском округе, в нем приняли участие представители Кантемировской и Таманской дивизий, а также военных учебных заведений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Рузском городском округе 9 мая состоялся парад Победы. Принял военный парад глава Рузского городского округа Максим Тарханов . Командовал военным парадом сын участника Великой Отечественной войны директор Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Льва Доватора вице-адмирал Владимир Доброскоченко», — отмечается в сообщении.

«Не во всех муниципалитетах Подмосковья сохранилась традиция проведения праздничного парада, однако мы проводим его ежегодно. Это добрая традиция, от которой мы не намерены отходить. Отрадно, что ежегодно парад собирает много зрителей», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.