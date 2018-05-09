Земан почтил память советских воинов-освободителей в посольстве РФ в Праге

Глава государства выступил перед сотрудниками дипмиссии и приглашенными гостями. В своей речи он, в частности, призвал к отмене антироссийских санкций. Земан напомнил, что он, а также премьер, спикер Сената (верхней палаты) чешского парламента и предприниматели высказывались против санкций. Президент выразил надежду на то, что публичные высказывания высших представителей страны «мы превратим в официальную инициативу Чехии в рамках Евросоюза », передает ТАСС

Чешский лидер также приветствовал предстоящий в начале июня запуск российско-чешского дискуссионного форума историков и политологов. Это идея была поддержана президентами РФ и Чехии. Земан выразил надежду, что благодаря работе форума удастся рассекретить документы, касающиеся вступления войск государств — членов Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.