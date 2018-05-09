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Земан почтил память советских воинов-освободителей в посольстве РФ в Праге
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Земан почтил память советских воинов-освободителей в посольстве РФ в Праге 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Президент Чехии Милош Земан 9 мая посетил прием в посольстве РФ в Праге, где почтил память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.
Глава государства выступил перед сотрудниками дипмиссии и приглашенными гостями. В своей речи он, в частности, призвал к отмене антироссийских санкций. Земан напомнил, что он, а также премьер, спикер Сената (верхней палаты) чешского парламента и предприниматели высказывались против санкций. Президент выразил надежду на то, что публичные высказывания высших представителей страны «мы превратим в официальную инициативу Чехии в рамках Евросоюза», передает ТАСС.
Чешский лидер также приветствовал предстоящий в начале июня запуск российско-чешского дискуссионного форума историков и политологов. Это идея была поддержана президентами РФ и Чехии. Земан выразил надежду, что благодаря работе форума удастся рассекретить документы, касающиеся вступления войск государств — членов Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.
До приема в российском посольстве на мемориальном участке советских воинов-освободителей на Ольшанском кладбище в Праге торжественно почтили память красноармейцев, погибших при освобождении чешской столицы. Там захоронен покоится прах 437 человек. В церемонии приняли участие спикер нижней палаты парламента Чехии Радек Вондрачек, представители политических партий, общественных организаций и государственных учреждений страны. Венки и цветы принесли ветераны, студенты и школьники, соотечественники, сотрудники посольств РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.
В Москве 9 мая венки у Вечного огня и Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду возложили президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич. Лидеры трех стран почтили память погибших минутой молчания.
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