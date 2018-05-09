Милош Земан почтил память советских воинов-освободителей в посольстве РФ в Праге 

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан почтил в среду на приеме в посольстве РФ в Праге память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Выступая перед приглашенными гостями и сотрудниками диппредставительства, он призвал, в частности, к отмене антироссийских санкций.
"Надеюсь, что публичные высказывания [высших представителей Чехии о вреде санкций] мы превратим в официальную инициативу Чехии в рамках Евросоюза", — подчеркнул президент. Земан напомнил, что он, а также премьер, спикер Сената (верхней палаты) чешского парламента и руководители национального бизнеса высказывались против санкций.
Земан также приветствовал предстоящий в начале июня запуск российско-чешского дискуссионного форума историков и политологов. Создание этой площадки поддержали президенты РФ и Чехии. Земан выразил надежду, что благодаря работе форума будут рассекречены документы, касающиеся вступления войск государств — членов Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.
На мемориальном участке советских воинов-освободителей на пражском Ольшанском кладбище — до приема в посольстве РФ — состоялась торжественная церемония почтения памяти красноармейцев, павших при освобождении чешской столицы. Поклонится могилам, в которых покоится прах 437 героев, пришли спикер нижней палаты чешского парламента Радек Вондрачек, представители политических партий, общественных организаций и государственных учреждений республики. Венки и цветы принесли ветераны, студенты и школьники, соотечественники, сотрудники посольств РФ, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Армении.