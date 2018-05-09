Ещё
Милош Земан почтил память советских воинов-освободителей в посольстве РФ в Праге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милош Земан почтил память советских воинов-освободителей в посольстве РФ в Праге 

ТАСС 34 минуты назад
ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан почтил в среду на приеме в посольстве РФ в Праге память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Выступая перед приглашенными гостями и сотрудниками диппредставительства, он призвал, в частности, к отмене антироссийских санкций.
"Надеюсь, что публичные высказывания [высших представителей Чехии о вреде санкций] мы превратим в официальную инициативу Чехии в рамках Евросоюза", — подчеркнул президент. Земан напомнил, что он, а также премьер, спикер Сената (верхней палаты) чешского парламента и руководители национального бизнеса высказывались против санкций.
Земан также приветствовал предстоящий в начале июня запуск российско-чешского дискуссионного форума историков и политологов. Создание этой площадки поддержали президенты РФ и Чехии. Земан выразил надежду, что благодаря работе форума будут рассекречены документы, касающиеся вступления войск государств — членов Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.
На мемориальном участке советских воинов-освободителей на пражском Ольшанском кладбище — до приема в посольстве РФ — состоялась торжественная церемония почтения памяти красноармейцев, павших при освобождении чешской столицы. Поклонится могилам, в которых покоится прах 437 героев, пришли спикер нижней палаты чешского парламента Радек Вондрачек, представители политических партий, общественных организаций и государственных учреждений республики. Венки и цветы принесли ветераны, студенты и школьники, соотечественники, сотрудники посольств РФ, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Армении.
ТАСС: последние новости
Эксперт: СВПД перестал существовать после выхода из него США Более 4,5 тыс. человек и 150 единиц техники приняли участие в параде Победы в Петербурге Посол США в Армении: Вашингтон окажет содействие кабмину Пашиняна в борьбе с коррупцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде290
Путин спас ветерана на параде Победы422
Решение США по Ирану оказалось выгодно России15
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии329
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы324
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение