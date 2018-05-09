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Россия раскритиковала планы ЕБРР по поиску новой стратегической повестки
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Россия раскритиковала планы ЕБРР по поиску новой стратегической повестки 

ТАСС 38 минут назад
СОВАЙМА /Иордания/, 9 мая. /ТАСС/. Планы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по поиску нового стратегического фокуса не помогут ликвидировать негативные последствия фактического ухода банка с российского рынка. Об этом говорится в размещенном на сайте ЕБРР заявлении российской делегации на ежегодном заседании совета управляющих ЕБРР, которую возглавляет и. о. заместителя министра финансов Владимир Колычев.
Ранее глава ЕБРР Сума Чакрабарти сообщил, что менеджмент ЕБРР намерен к 2020 году разработать варианты развития банка, выходящее за рамки нынешнего плана реализации стратегии на 2015-2020 годы. По его словам, банк может рассмотреть в 2020 году возможность расширения географии своего присутствия на страны Африки к югу от Сахары. Источник в совете управляющих также сообщил журналистам, что банк, возможно, также будет работать в Алжире и финансировать экономику Ирака.
"Решение о прекращении деятельности в России — крупнейшей стране операций банка, которая давала до трети ежегодного бизнеса и приносила более половины банковского дохода, — является отправной точкой нынешних проблем ЕБРР с самоидентификацией, поиском своего места в международной финансовой архитектуре, операционными и финансовыми затруднениями. Любые попытки так или иначе завуалировать последствия данного шага, заместить их решение новой повесткой не помогут решить имеющиеся в банке проблемы с поиском стратегического фокуса", — говорится в документе.
Чистая прибыль ЕБРР в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом на 22,8% — до €985 млн По итогам 2017 года этот показатель снизился на 22%, до €772 млрд
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