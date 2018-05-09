Россия раскритиковала планы ЕБРР по поиску новой стратегической повестки

Ранее глава ЕБРР Сума Чакрабарти сообщил, что менеджмент ЕБРР намерен к 2020 году разработать варианты развития банка, выходящее за рамки нынешнего плана реализации стратегии на 2015-2020 годы. По его словам, банк может рассмотреть в 2020 году возможность расширения географии своего присутствия на страны Африки к югу от Сахары. Источник в совете управляющих также сообщил журналистам, что банк, возможно, также будет работать в Алжире и финансировать экономику Ирака

"Решение о прекращении деятельности в России — крупнейшей стране операций банка, которая давала до трети ежегодного бизнеса и приносила более половины банковского дохода, — является отправной точкой нынешних проблем ЕБРР с самоидентификацией, поиском своего места в международной финансовой архитектуре, операционными и финансовыми затруднениями. Любые попытки так или иначе завуалировать последствия данного шага, заместить их решение новой повесткой не помогут решить имеющиеся в банке проблемы с поиском стратегического фокуса", — говорится в документе.

Чистая прибыль ЕБРР в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом на 22,8% — до €985 млн По итогам 2017 года этот показатель снизился на 22%, до €772 млрд