Наследники Победы

Участие в заседании наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», проведение парада кадетов и чествование победителей международного конкурса «Московская весна А Cappella» — такой была рабочая неделя мэра столицы Сергея Собянина

Готовность к мундиалю

Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году пройдет в России , почти завершена.

— Страна к турниру готова, — заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018», которое состоялось в Сочи на стадионе «Фишт». В мероприятии принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин.

— Наша обязанность как радушных, внимательных хозяев турнира — позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства, — отметил Путин. — Волонтеры, представители сферы услуг, работающие на объектах чемпионата, должны быть готовы оказать гостям необходимое содействие по самому широкому спектру вопросов — будь то размещение, питание или культурная программа.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля. Москва примет 12 из них.

Связь поколений

На Поклонной горе состоялся IV Московский парад кадетов «Не прервется связь поколений!», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дату проведения парада приурочили ко Дню памяти святого Георгия Победоносца и Дню герба и флага Москвы.

— Вместе с нами — героические фронтовики и труженики тыла, спасшие родную землю и весь мир от фашистской чумы. Вместе с нами — доблестные ветераны военной службы, отважные офицеры, приумножающие славные ратные традиции, вместе с нами — смелая и прекрасная молодежь, наследники Победы, достойные своих отцов, дедов и прадедов, — сказал Сергей Собянин, подчеркнув, что проводить парад в канун Дня Победы стало доброй традицией.

Призы вокалистам

Мэр Москвы наградил участников международного конкурса «Московская весна A Cappella». География весеннего фестиваля, во второй раз организованного в Москве, расширилась по сравнению с прошлым г одом. Были отобраны 184 исполнителя и коллектива из шестнадцати стран мира.

— Замечательно, когда люди из разных стран и регионов России приезжают и поют, — поздравил участников со сцены Собянин. — Это сложно было представить себе несколько лет назад, когда песенные коллективы будут петь с балконов, лестниц. В центре города и в округах, где раньше все было заставлено. Все вокалисты конкурса — победители, потому что вы участвовали в таком замечательном событии — «М осковская весна A Cappella».

Призовой фонд фестиваля составил ни много ни мало двадцать миллионов рублей. Сформировали его из спонсорских средств.

А победителями международного конкурса стал американский коллектив под названием Six Appeal.

ЦИФРА

13000 дополнительных мест стало доступно пассажирам Кольцевой линии Московского метрополитена благодаря запуску дополнительных составов на ветке в самые загруженные часы. Составы курсируют в будние дни с 8 до 10 часов и с 17 до 20 часов. Интервал ожидания поездов в это время является постоянным и составляет 105 секунд.