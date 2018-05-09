Цифровой детокс: скандинавский стартап отучает постоянно смотреть в смартфон

Сколько вы хотели бы получить за то, чтобы не смотреть каждую минуту в свой смартфон? Этот актуальный вопрос для современного поколения, которое по 150 раз в день просматривает свои смартфоны. Сегодня скандинавская стартап-компания Hold извлекает выгоду из этого пристрастия к телефонам, раздавая миллионы долларов в награду студентам, которые держат свои телефоны в карманах во время занятий.

Кто же за это платит? Мировые бренды как Microsoft Coca-Cola и Just Eat, которые стремятся установить контакты с аудиторией новым и эффективным образом.

«Люди понимают, что они тратят очень много времени на свои телефоны, но они не могут контролировать это», — говорит Forbes генеральный директор компании Hold, Мэтт Матисен. «Мы любим технологии, но мы хотели бы убедить людей использовать их более эффективно».

Матисен создал Hold после того, как он и сооснователи компании пытались побороть свою зависимость от смартфонов во время учебы в магистратуре Копенгагенской школы бизнеса.

«Когда мы работали вместе над групповым заданием, мы поняли, как много времени мы тратим на Facebook, Snapchat и Instagram», — вспоминает Матисен.

В то самое время блокировщики рекламы только набирали популярность, поэтому сооснователи рассматривали возможность размещения только платной рекламы от брендов, чтобы молодежь не отвлекалась понапрасну лишний раз на бесплатную рекламу. Идея стартапа нашла свое воплощение, а команде удалось привлечь £800 000 ($1,1 млн) в качестве стартового капитала от инвесторов, включая Научно-исследовательский совет Норвегии , организацию Innovation Norway («Инновации в Норвегии») и лондонское предприятие Founders Factory.

В 2016 году (через год после основания компании) сумма вознаграждений пользователей Hold составил около €400 000 ($570 000), начиная от бесплатного кофе до билетов на самолет. На сегодняшний день компания выделила на бонусы более $1 млн Около 130 000 молодых людей пользуются приложением Hold в Норвегии (что составляет около 40% от студенческого рынка). В этом году это приложение распространилось в Великобритании благодаря Vue Cinemas, одного из первых партнеров (также со стартапом сотрудничают британские сети супермаркетов Organic и Unicef, где пользователи могут превратить свои баллы в благотворительные пожертвования).

«Когда мы запускали приложение в Норвегии, в первые три месяца к нам присоединилось 50 000 студентов, в Великобритании мы превзошли этот результат в течении первой недели», — говорит Матисен.

В чем выгода брендов?

Хотя Матисен не называет никаких точных цифр, он сказал, что партнеры, которые регистрируются на ежемесячную подписку Hold, получают от этого огромные доходы. Датский банк Danske Bank стал партнером Hold в 2016 году и до сих пор выдает еженедельные денежные призы в размере £1000 ($1 400) счастливому победителю, чтобы повышать узнаваемость и количество клиентов. По его словам, интерес пользователей к Hold в пять раз выше, чем к другим онлайн-сервисам, потому что клиенты могут выбирать те опции, которые наиболее соответствуют их предпочтениям, и они понимают, что они их заработали.

Более молодая публика желает инвестировать свое время в те бренды, которые делают что-то полезное. Матисен объясняет, что будущее поколение более заинтересованное и более целеустремленное: «Им интересно подключаться к тем брендам, которые имеют свою позицию и делают что-то позитивное для мира». Он добавляет, что телефонная зависимость может повлиять на психическое здоровье, зато в этом открывается возможность для брендов обратиться к студентам, помочь им в учебе, помочь им чувствовать себя лучше по отношению к самим себе: «Это беспроигрышный вариант».

Команда Hold фокусируется на студентах — на той группе пользователей, которую они хорошо знали. Но в будущем их сервис мог бы помочь избегать лишних переписок и бизнесменам.

«Мы видим огромное количество потребностей в нашем приложении в различных контекстах — в семье, на работе, для детей, и мы определенно используем эти возможности», — говорит Матисен. И добавляет, что главная задача в будущем — масштабирование бизнеса, по его мнению высокий процент иностранных студентов в Великобритании (около 25%) поможет ему распространять свое приложение и дальше в Европе.

«Мы начали это, когда были студентами, но теперь мы понимаем, как правильно расширять бизнес, нанимать правильных людей и строить хорошие партнерские отношения с другими странами», — заключает он.

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