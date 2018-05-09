Российский АПК: Гордеев задвигает разбогатевшего Ткачева

С Гордеевым возвращается надежда

Согласованный вчера Госдумой на пост премьер-министра Дмитрий Медведев приступил к формированию нового кабинета министров. Он уже заявил, что сельским хозяйством в правительстве будет заниматься вице-премьер Алексей Гордеев, который был отраслевым министром с 1999 по 2009 годы. Пожалуй, кандидатура Гордеева вызывает меньше всего вопросов в череде новых-старых членов правительства.

Именно при нем была фактически создана ныне действующая система государственной поддержки АПК. В частности, уже с 2000 года начались регулярные товарные и закупочные интервенции на рынке зерна, что позволило позволят поддерживать на оптимальном уровне цены и создавать необходимые зерновые запасы (интервенционный фонд).

И уже в 2001 году Россия впервые со сталинских времен вновь начала экспортировать зерно (пшеницу и ячмень) за рубеж. А в 2003 году были введены квоты на импорт мясной продукции, что позволило защитить российского товаропроизводителя — тогда Россия впервые услышала слово «импортозамещение», которое ныне знает каждый.

При непосредственном участии Гордеева в 2000 году был создан Земельный кодекс, а год спустя — Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Именно благодаря Гордееву в сельском хозяйстве были созданы основные институты развития — Россельхозбанк (2000 год) и Росагролизинг (2001 год).

За десять лет, что Гордеев был во главе Минсельхоза , федеральное финансирование отрасли выросло в пять раз (с 9 до 43 млрд рублей). А уже в 2006 году был принят приоритетный национальный проект «Развитие АПК».

Ткачеву повезло больше всего — он пришел в министерство, когда государство уже объявило политику импортозамещения в сельском хозяйстве. Оставалось лишь грамотно использовать этот тренд.

Тут можно обратиться к цифрам Росстата . С 2014 по 2017 годы производство зерна в России выросло на треть (со 105 до 135 млн тонн), а его экспорт — в полтора раза (с 30 до 43 млн тонн).

Намного скромнее (на 15%) за три года при Ткачеве увеличилось производство мяса, зато экспорт — более чем вдвое (до 300 тысяч тонн).

А вот, скажем, производство молока при Ткачеве вообще практически не увеличилось — зато резко снизился импорт. Итог — молочный дефицит, из-за которого молзаводы и вынуждены делать сыр с творогом из пальмового масла. Такая же ситуация и с картофелем, который так и не смогли выращивать больше.

Мама «подарила» полмиллиарда?!

В общем, Ткачеву так и не удалось победить засилье «молочного» фальсификата, создать собственную глубокую переработку аграрного сырья, а главное — устранить дисбаланс между растениеводством и животноводством. Зерно по-прежнему в приоритете, а мясо, овощи, рыба — дело второе…

Нельзя не вспомнить о многочисленных коррупционных скандалах, которые сопровождали имя Ткачева на протяжении его работы в правительстве. В ноябре 2015 года тогда еще депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн направил на имя генерального прокурора Юрия Чайки официальный запрос с требованием провести проверку бизнеса родственников министра.

Мол, не возникает ли «конфликт интересов» с учетом того, что члены семьи Ткачева занимаются аграрным бизнесом, а он непосредственно эту отрасль экономики курирует. Речь идет об одном из крупнейших в стране агрохолдингов «Агрокомплекс», в который входит почти 60 разнопрофильных предприятий.

Госдума по настоянию Хинштейна созвала комиссию, которой министр заявил, что его родственники никаких преференций и льгот от государства вообще не получают. На том и порешили: никакого «конфликта интересов» нет.

Сам Александр Ткачев, судя по официально опубликованным декларациям, и до назначения в правительство, жил небогато (по меркам губернатора, разумеется). Начиная с 2010 года, еще буду губернатором, он зарабатывал ежегодно не более 2 млн рублей, а по итогам 2015 года — уже 50,5 миллионов!

А уже в 2017 году, согласно официальной декларации, доход Ткачева составил 548 миллионов (его супруга Ольга Ткачева заработала 38 млн рублей). Сенсационную цифру оперативно прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза РФ: якобы, это выплаты дивидендов по акциям, которые подарила Александру Ткачеву его заболевшая мать. Акции были, согласно требованиям закона, переданы в доверительное управление.

Главное достижение — пиар

С просьбой оценить итоги трехлетней работы Александра Ткачева на посту министра сельского хозяйства «Свободная пресса» обратилась к нашим постоянным экспертам.

Управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК) Моисей Фурщик

— Именно при Ткачеве у сельского хозяйства сформировался устойчивый имидж одной из наиболее инвестиционно привлекательных отраслей. В значительной степени, это был пиар-эффект, так как без государственной поддержки отраслевые проекты окупаются не очень хорошо. Однако это была грамотная пиар-кампания! Да и средства на государственную поддержку у Ткачева получалось выбивать даже в самые сложные времена. Ну а в качестве негатива можно отметить, что не всегда эта господдержка распределялась достаточно прозрачным образом.

— Однозначно оценить Ткачева в качестве министра сельского хозяйства довольно сложно. С одной стороны, за время работы Ткачева мы смогли обеспечить примерно 90% внутренних потребностей почти по всем продуктам сельского хозяйства — это и зерно, и подсолнечник, и сахарная свекла… Кардинально увеличились объемы производства мяса.

Однако не так все радужно. Спросите любого жителя страны: они вам скажут, что качество продуктов оставляет желать лучшего, так как гонясь за объемами и показателями, производители совсем не обращают внимания на качество. Кроме этого, мы видим монополизацию рынка сельского производства крупными агропредприятиями (к которым относятся предприятия семьи самого министра) и, как следствие, значительное усложнение жизни фермеров.

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин

— Ткачев сумел собрать сильную команду замминстров, которая не только продолжила движение по ранее заложенным путям развития, но и достигла серьезных результатов в упрощении системы поддержки аграрного сектора.

По мере роста производства встают все новые, все более сложные проблемы, и надо признать, многие из них решались достаточно оперативно. Связь между ведомством и отраслевыми организациями не только не ослабла, а, напротив, постоянный диалог с союзами и ассоциациями стал неотъемлемой частью каждодневной работы министерства.

Надо отдать должное министру и в плане существенных подвижек в выходе нашей продукции на внешние рынки. За последние годы в стоимостном выражении экспорт вырос на миллиарды долларов, расширился его ассортимент и география. Вопросам поставок продовольствия за рубеж теперь занимается все руководство страны.

Так что очевидно, что Ткачев за сравнительно короткий период сделал многое. И большая часть достижений не такая заметная, но крайне необходимая для сохранения положительных тенденций в АПК.

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