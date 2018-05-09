Главная точка великой Победы — расположена на Волге

Множество городов России могут порадовать путешественников, да и просто любознательных людей красотой своей природы, великолепием русского зодчества, местами воинской славы. По части последнего пункта есть в России особый город. Волгоград … И сразу в мыслях возникает другое имя — Сталинград, связанное с болью и гордостью. Город-герой, место Сталинградской битвы, перелома в самой ужасной войне, город, с которым ассоциируется Победа во всем мире.

Разумеется, именно с Великой Отечественной войной самая тесная связь у достопримечательностей Волгограда, например, на сайте туристических отзывов tripadvisor.ru в ТОП-10 главных мест города на Волге первые 9 позиций занимают мемориальные объекты, памятники и дома, напрямую отсылающие к Сталинградской битве. Лишь на 10 месте идет городская набережная (которая носит имя бившейся за Сталинград 62 Армии).

Главные достопримечательности Волгограда

Перед визитом в Город-герой Волгоград рекомендуем наметить для себя те места, которые вам захочется увидеть. А достопримечательностей, притягивающих российских и иностранных туристов, здесь много.

Мамаев курган — место паломничества всех туристов и гостей города. Это возвышенность в самом центре Волгограда, на которой размещен великолепный архитектурный комплекс-памятник — «Героям Сталинградской битвы». В состав ансамбля входят вводная композиция-горельеф «Память поколений», Площадь Стоявших насмерть, Аллея пирамидальных тополей, Стены-руины, Монументальный рельеф, Площадь Героев, Площадь Скорби, Зал Воинской славы, Воинское мемориальное кладбище, Мемориальный дендропарк у подножия Мамаева кургана и знаменитый монумент «Родина-мать». В этом святом для русских людей месте особенно ощущается связь времен.

Дом Павлова (Дом Солдатской Славы) — 4-этажный жилой дом, расположенный на площади Ленина, в котором во время Сталинградской битвы в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов. Часть историков считают, что обороной руководил старший сержант Я. Ф. Павлов, принявший командование отделением от раненого в начале боёв старшего лейтенанта И. Ф. Афанасьева, отсюда и название дома. Однако, существует другая версия, что Павлов был командиром штурмовой группы, захватившей здание, а обороной руководил старший лейтенант Афанасьев.

Сейчас Дом Павлова переживает серьезную реконструкцию, как сообщалось в новостях, первую после войны.

Мельница Гергардта или мельница Грудинина — здание паровой мельницы начала XX века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное как память о войне. Входит в состав Музея-заповедника «Сталинградская битва».

В большинстве отзывов туристов эта разрушенная мельница называется обязательным объектом для посещения. «Этот памятник называют „дом из мира войны“. Без преувеличения могу сказать, что самый необычный памятник Отечественной войны мною увиденный, — написал человек, посетивший этот мемориал, — Дом, памятник, руины, эхо войны. Каким-то необъяснимым образом это полуразрушенное сооружение переносит в далекий 1942 год. Становится немного не по себе — молчаливый памятник войны из прошлого века, который кричит о цене победы».

Панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»

В музей «Сталинградская битва» входит 8 тематических, триумфальный и панорамный залы. Панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и четыре диорамы, посвященные Сталинградской битве.

Знаменитая волгоградская панорама является самым крупным полотном в России (размеры 16×120 м, площадь около 2000 м²). Художниками Студии имени М. Б. Грекова был запечатлен финальный этап Сталинградской битвы, операция «Кольцо» — соединение 21-й и 62-й армий Донского фронта на западном склоне Мамаева Кургана 26 января 1943 года. На панораме видны такие символы Сталинградской битвы как Дом Павлова, мельница Гергардта, площадь 9-го Января, водонапорная башня вокзала Сталинград-1, элеватор.

Также в музее «Сталинградская битва» можно увидеть «Меч Сталинграда» — украшенный драгоценными металлами и камнями меч, выкованный по указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения мужеством советских защитников Сталинграда (с надписями «гражданам Сталинграда крепким как сталь» и «to the steel-hearted citizens of Stalingrad»). Он был вручен 29 ноября 1943 года в Тегеране Уинстоном Черчиллем Иосифу Сталину. Там же находится снайперская винтовка Василия Зайцева , из которой Герой Советского Союза уничтожил более 200 сотен нацистов.

Музей-заповедник «Сталинградская битва», объекты, расписание, цены на билеты, сайт.

Славное прошлое делает Волгоград одним из самых популярных городов России накануне Дня Победы, впрочем, человек, интересующийся историей России и СССР, а также историей ВОВ, с удовольствием приедет в бывший Сталинград в любое время года.

С каждым годом число туристов в Волгограде увеличивается, например в 2016 году около 900 тысяч туристов побывало в городе, прирост составил 10%. В 2017 году в Волгоградской области побывало 927 тыс. человек, на ближайшие годы у властей цели — миллион и более туристов. Целью ставят ориентиры советских времен, когда область принимала 2 миллиона туристов в год.

Белоруссию, Грузию и В Волгоград охотно едут туристы из Китая Вьетнама , а также США Малайзии , ну и стран бывшего СССР, включая Украину Армению . 9 мая для туристов в Волгограде остается явным приоритетом.

Погода в Волгограде

Когда лучше приезжать в Волгоград? С точки зрения исторического контекста и празднования Дня Победы, конечно, не вопрос. Ну а погода в Волгограде делает очень приятным времяпрепровождение в городе с мая по сентябрь, как и в других южных местах. В мае и сентябре в Волгограде средняя температура воздуха составляет 15 градусов. В летние месяцы температура — 21-23 градуса. Климат в Волгограде умеренно-континентальный. Среднее количество осадков — 347 мм в год.

Зима в Волгограде мягкая, в среднем 4-6 градусов мороза. Конечно, может похолодать и до 30 градусов.

Волгоградская область — неплохое место для отдыха. Лето здесь продолжительное и теплое, с высокими средними температурами (+21° +25°С). Прогноз погоды обычно благоприятный, число солнечных дней в году достигает 120.

Волгоград до и после войны, городская архитектура

Привлекают туристов и исторические древние памятники, хотя война прошлась по городу так, что его старая история оказалась практически стерта. Днем основания Волгограда считается 2 (12) июля 1589 года, а первое упоминание о Царицыне, как о городе, содержится в Книге Большого Чертежа от 1600 года. Кстати, уже в 1608 году молодой город был сожжен царским воеводой Шереметьевым — это было в Смутное время и в Царицыне немного не разобрались в лжецарях.

Волгоград был построен в самой близкой точке сближения Волги и Дона, сначала корабли можно было перетаскивать («сволочная» работенка от слова волочить), с течением времени дошло и до Волгодонского канала. С Дона выдачи не было, что способствовало скоплению на юге особых людей, решительных и свободолюбивых, которых не очень хотели видеть в других местах (если не считать правоохранительные органы ), ну и в Царицыне было примерно так же. Неслучайно с городом связаны фигуры Степана Разина и Емельяна Пугачева, кстати, последнему город не покорился, не повторив ошибки 1608 года.

С отдалением границы уклад жизни в Волгоградской области менялся на привычный для всей России, помимо крестьян земли заселяли немецкие колонисты, развивались различные промыслы. В 19-м веке город стал важнейшим транспортным узлом в регионе, через Царицын шла каспийская нефть, строились заводы. Дореволюционный Царицын называли большим и красивым городом, полным зелени, с прекрасными храмами.

Несмотря на то, что город был почти полностью разрушен (90,5% довоенного жилого фонда было уничтожено) и отстраивался после войны, как говорится, с чистого листа, здесь можно все-таки увидеть и довоенные здания, и даже дореволюционные дома. Например, можно посмотреть купеческие дома на Волгодонской и Пролеткультской, Балашовскую в Ворошиловском районе. Следует посетить Краеведческий музей, расположенный в бывшем здании Дворянского собрания, построенном в XIX веке, Мемориально-исторический музей на улице Гоголя в бывшем особняке Репниковой, где был штаб обороны Царицынского Совета (можно посмотреть рабочий кабинет Иосифа Сталина). Ну а самые древние сохранившиеся постройки в Старой Сарепте, включая кирху 18-го столетия, в которой были кинотеатр и склад в советское время. Колония колонистов-гернгутеров Старая Сарепта достаточно удалена от центра города, но туда стоит съездить в действующий музей-заповедник, насчитывающий 26 зданий, в том числе 23 памятника федерального значения XVIII–XIX веков.

Краеведческий музей: экскурсии, цены на билеты, расписание, сайт.

Музей-заповедник «Старая сарепта»: адрес, экскурсии, цены на билеты, расписание, сайт.

После войны Сталинград отстраивался на совесть, с отдельным финансированием в бюджете РСФСР. Центральный, а ранее Сталинский район радует глаз зданиями в стиле одноименного ампира, которые можно наблюдать и сейчас, начиная от здания ЖД-вокзала до проспекта Ленина, Площади Павших Борцов и набережной.

Ну а сейчас в Волгограде строят небоскребы, «Волгоград-Сити» возводится в самом центре города и комплекс называют крупнейшим на юге России.

Транспорт в Волгограде

Современный Волгоград — это большой город на юго-востоке европейской части России, город-миллионник (население на 2017 год составляло 1 015 586 человек). Административный центр Волгоградской области очень протяженный, он выгнулся вдоль Волги, словно лук какого-то ногайца. 90 км из одного конца города в другой, да еще вдоль реки проехать не всегда легко, Волгоград часто стоит в пробках.

Всем, кто приедет в Волгоград на ЧМ-2018 или в другой период с туристическими целями, стоит искать гостиницу или апартаменты в районе центра.

Перемещаться по городу можно на знаменитом волгоградском метротраме или трамвайном метро. В Волгограде 22 станции трамвай-метро, одна линия длиной 17,3 км, при этом участок длиной 7,1 километра (станции Площадь Ленина, Комсомольская, Пионерская, Профсоюзная, ТЮЗ и Ельшанка) идет под землей как обычное метро. В которое почему-то заезжают трамваи.

Волгоградский метротрам: схема, цены, расписание.

Теперь к метротраму и другим вытянувшимся вдоль Волги транспортным артериям присоединилась Нулевая продольная. К ЧМ-2018 было завершено строительство одного из самых масштабных объектов за последнее время. Четырехполосная (не везде) трасса начинается от подножия Мамаева кургана и идет к берегу Волги — дорога не только разгружает другие пути вдоль Волги, но и дарит автомобилистам прекрасные виды.

Еще в Волгограде можно прокатиться по знаменитому мосту, открытому в 2009 году и уже через год получившему прозвище «Танцующий». Впрочем, еще через год были установлены 20-тонные демпферы, которые эти «танцы», по расчетам властей, должны прекратить.

Куда съездить из Волгограда?

Кроме интересных мест в самом городе, туристу будет интересно посетить и достопримечательности Волгоградской области.

Например, Волго-Ахтубинская пойма начинается сразу за Волжской ГЭС, рядом с которой от Волги отделяется Ахтуба. Таким образом, с одной стороны Волго-Ахтубинскую пойму ограничивает река Волга, с другой — Ахтуба. И такой полосой шириной в несколько десятков километров тянется пойма от Волгограда до Астрахани (около 450 километров), окруженная со всех сторон бескрайними степями.

Ежегодно здесь наблюдается сильное половодье. Климат в Волго-ахтубинской пойме достаточно мягкий, влажный, более ровный, чем в степи, с меньшими колебаниями температур.

В Волго-Ахтубинской пойме можно посмотреть на плантации лотосов. Озеро лотосов не такое большое, но зрелище всё равно интересное и необычное, привлекает множество людей не только с Волгограда, но и со всей страны.

В Волгоградской области более 190 рек и речек. Для купания пригодны как крупные реки — Волга и Дон с их песчаными пляжами, так и малые — в первую очередь, Хопер, Медведица, Иловля , Ахтуба с их живописными долинами.

Красивое озеро Эльтон — интересный природный объект на территории Волгоградской области. Это настоящее чудо природы, жемчужина приволжской степи — крупнейшее в Европе соленое озеро, раскинувшееся среди ровной степной местности на площади 152 кв. км. Среди опустыненной заволжской степи — огромная чаша озера Эльтон с водой золотисто-розового оттенка окаймлена широкой полосой сверкающих на солнце белоснежных кристаллов соли. Трудно найти место, которое могло бы сравниться с Эльтоном по красоте и разнообразию ландшафтов: озерные мелководья, пляжи, солончаки, живописные дельты впадающих рек, балки, овраги, долины.

Санаторий «Эльтон», как добраться, цены, официальный сайт.

Туристы могут посетить Щербаковскую балку. Приехав сюда на отдых, попадаешь буквально в предгорья Швейцарских Альп. Пологие склоны, покрытые лесами, скалистые обрывы с водопадами, воздух — весь в мельчайших брызгах воды, многочисленные родники и горная речка — именно за этими красотами миллионы туристов едут в Швейцарию , а знающие люди — сюда, в Волгоградскую область. За неповторимость, особую красоту ландшафта эти места часто так и называют — «Волгоградской Швейцарией».

Природный парк «Щербаковский» — Камышинский район, село Нижняя Добринка, пер. Школьный, 10. Тел: 8-257-75880. Сайт.

Футбол в Волгограде, новый стадион

Увы, «Ротора» давно нет в футбольной элите, и давно о нем не было хороших новостей, но новый стадион обнадеживает любителей футбола в городе. Ведь если стадионы строят, это кому-нибудь нужно? Кто-то должен будет на них играть после «красавцев из Новой Зеландии »?

Волгоградский стадион, расположенный недалеко от Мамаева кургана (20 минут пешком), по задумке архитекторов, сочетает в рисунке самонесущих конструкций фасада местные традиции сложного плетения из лозы с праздничным салютом Победы в Великой Отечественной войне. А самая большая в России вантовая кровля стала чем-то вроде велосипедного колеса из высокопрочных стальных канатов.

Стадион «Волгоград Арена»

Открытие: 2018 год Стоимость постройки: 16,367 млрд руб Вместимость стадиона: 45 000 человек

Где остановиться в Волгограде

На сайте Booking.com оценку 9 по отзывам (из 10) имеют «Южный», «Олимпия», а также Estel, «Рест Хаус» и «Престиж Отель Семь Королей».

В категории 4-5 звезд самые высокие оценки пользователей Google имеют «Хилтон Гарден Инн» (4,6), «Старый Сталинград» (4,6), «Ринг» (4,5) и Astoria (4,2). На сайте Booking.com «Старый Сталинград» лидирует со средним баллом 9,4, далее идут «Хэмптон бай Хилтон», на этом сайте числящийся 4-звездочным, и «Хилтон Гарден Инн» (по 9,3). Также более 9 по отзывам имеются гостиницы «Царицынская слобода» (9,3), Park Inn By Radisson (9,2), «Волгоград» и «Сити Отель».

Цены на номера в отелях Волгограда в обычное время в районе 2-3 тысяч, если мы говорим о 3-звездочных и 3-4 тысячи в случае с более солидными 4-ками, включая гостиницы сетей «Хилтон» и Radisson, а также «Старый Сталинград». В расположенной за городом на природе «Царицынской слободе» номер обойдется 5 тысяч в сутки.

Тем, кто ищет в Волгограде дешевое жилье, нетрудно будет подыскать апартаменты. Хорошие квартиры посуточно с отзывами на Букинге выше 9 в этом городе довольно доступны — цены на апартаменты начинаются от 1400 рублей за ночь. Еще дешевле хостелы, которые болельщики ЧМ-2018 также найдут в Волгограде. Не во время турнира цены в хостелах Волгограда в районе 1000 рублей в сутки, высокие оценки у «Гудзона», «Скотча» и Hostel Centre.

«Старый Сталинград». Адрес: ул. Островского, 4. Телефон: 8 (844) 238-55-01 «Хэмптон бай Хилтон». Адрес: Профсоюзная 4,7. Сайт: hilton.ru. Телефон: 8 (844) 252-50-50 «Хилтон Гарден Инн». Адрес: пр. имени В. И. Ленина, 56a. Сайт: hilton.ru. Телефон: 8 (844) 253-22-00 Рестораны и кафе Волгограда

В таких городах, как Волгоград или Ростов-на-Дону нужно обязательно пробовать местную кухню, в которой на первом месте, разумеется, речная рыба и все, что из нее можно сварить или пожарить. Невозможно побывать в Волгограде и не попробовать местную уху. Кстати, Царская уха официально стала визитной карточкой Волгограда перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Так что, в Волгограде ищите уху, по возможности царскую, и в гневе покидайте заведение, не обнаружив ее в меню.

Вот и Сергей Шнуров считает, что в Волгограде нужно рыбачить и, соответственно, употреблять пойманное.

Сайт Tripadvisor в лидерах среди кафе и ресторанов Волгограда определяет такую десятку, основываясь на отзывах своих посетителей: «Счастье есть», «Римини», «Бамберг», «Маруся», «Базилико», «Кофейня Воронка», «Княгининский двор», «Стейкхаус», «Швейк» и «Носорог».

В разделе «местная кухня» на первых позициях опять же «Счастье есть», потом идут «Маруся» и «Княгининский двор», кафе с оригинальным названием «Мама Норка Папа Бобер» и гастропаб «Библиотека». «Счастье есть» — это кулинарная лавка, нечто среднее между столовой и кафе, цены невысокие, а по вечерам то, что не успели съесть, продается со скидкой. В «Марусе», которая географически совсем рядом, цены как в обычном приличном кафе среднего города России. Это можно сказать и про «Княгининский двор», расположенный чуть дальше от центра. Цены в этих заведениях на горячие блюда с мясом — от 400 рублей.

«Счастье есть». Адрес: ул. Аллея Героев, 2. Телефон: +7 844 256-78-88. Сайт: http://schastie.club

«Маруся». Адрес: ул. Аллея Героев, 1. Телефон: +7 844 259-59-24. Сайт, меню: http://www.marusya34.ru «Княгининский двор». Адрес: Академическая, 8. Телефон: +7 844 294-40-24. Сайт, меню: http://kd-vlg.ru Между прочим, немецкую кухню в Волгограде тоже можно считать своей, памятуя о колонистах. Салат из помидоров с горчичным маслом от колонистов Сарепты, считается известным волгоградским блюдом. Колонисты додумались делать и нардек из арбузной мякоти. Того же происхождения и булочки и прочие сдобные изделия в Волгограде. Ну и не стоит забывать о пиве, которое так хорошо пить летом у Волги.

Все это относится к ответам на вопрос «Что привезти из Волгограда». Конечно же, рыбу в подходящих для транспортировки проявлениях, продукцию немецкого происхождения (сарептскую горчицу когда-то везли на императорский стол), конфеты, пряники и все, на что милостиво опустится ваш взгляд.

Как добраться в Волгоград

На самолете в Волгоград можно слетать достаточно дешево. У лоукостера «Победы» бывают спецпредложения в пределах 2-3 тысяч рублей, может быть еще дешевле. Из Санкт-Петербурга будет дороже.

Поезда РЖД доставят вас в Волгоград из Москвы за 1100-1600 рублей (плацкарт) и 3400-4500 (купе). Цена на билет поезда Санкт-Петербург — Волгоград составит 1600 рублей (плацкарт) и 5000 (купе).

На своем авто из Москвы до Волгограда вам придется преодолеть менее 1000 км. По дороге можно посетить такой прекрасный город, как Воронеж или Тамбов (попутно заехав на рок-фестиваль «Чернозем»). Ну а за Волгоградом вы можете смело ехать в Астрахань и узнать там о рыбной ловле и ухе все.

Ярославль — В Волгоград можно добраться и по воде, ведь к городу ведет так много рек. В Волгоград можно приплыть из самых разных городов России, цены на билеты на речные круизы, конечно, не самые приятные, но фанат подобного вида отдыха наверняка подыщет что-то на свой вкус. 7-дневный круиз «Москва — Углич Кострома — Плес — Нижний Новгород — Казань Самара — Усовка — Волгоград», например, в мае обойдется в зависимости от каюты и условий в 30-40 тысяч рублей.

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