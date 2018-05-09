Что важно знать о выращивании и уходе за дицентрой?

Компактные кустики примулы, высокие гладиолусы, цветастые васильки и розовые кусты выглядят красиво, но достаточно обыденно и традиционно. Внести новизну в привычный пейзаж сможет необыкновенная дицентра (фото​ см. в статье).

Если вы будете соблюдать правила посадки цветка в открытом грунте, выполнять несложные рекомендации по уходу, нежный цветок распустит свои бутоны-сердечки, порадует нежным ароматом и, безусловно, украсит любой приусадебный участок.

Посадка

Дицентра или «Разбитое сердце» считается совершенно неприхотливым цветком. Однако выбирая место для посадки, необходимо учитывать некоторые нюансы:

yandex_ad_1 на солнечных участках дицентра быстро зацветает, но сам кустик остается довольно низким, а цветки выглядят немного бледными. Вам придется постоянно контролировать уровень влаги в почве, особенно в засушливый сезон;

в тени быстро растет зеленая биомасса, растение вытягивается, цветы распускаются несколько позже, но имеют насыщенный оттенок, а их цветение более продолжительное;

несмотря на любовь к влаге, «разбитое сердце» не терпит застоя воды. Не укореняйте его в низинах и на участках со стоячими грунтовыми водами;

почва, может быть какая угодно. Цветок хорошо адаптируется в любых условиях. Особенно комфортно он себя чувствует в питательном, легком, умеренно влажном и хорошо дренированном грунте. Если земля на вашем приусадебном участке слишком тяжелая, верхний слой, на выбранном под посадку участке, следует снять. Вместо него, выложите смесь садовой и лиственной земли, крупного речного песка и перегноя, взятых в пропорции 2:2:1:0,5. В глинистую почву можно добавить 1 часть торфа.

Одно из самых важных условий посадки дицентры в открытом грунте и последующего беспроблемного ухода является заблаговременная подготовка участка для укоренения цветка. Она проводится в осеннее время или за месяц до предполагаемой посадки.

Почву нужно перекопать, добавить 4 килограмма перегноя на 1м2, затем полить комплексным минеральным удобрением (20 грамм на 10 литров воды).

Сажать дицентру нужно в конце апреля, начале мая или в сентябре. Во время осенней посадки, главное, чтобы у цветка осталось достаточно времени для укоренения. При быстром наступлении сильных холодов, растение может погибнуть.

Ниже описано, как высаживать цветок в открытый грунт:

на подготовленном месте выкопать лунки размером 40х40х40 сантиметров. Расстояние — 50 сантиметров;

yandex_ad_2 дно ямки застелить битым кирпичом, галькой, керамзитом или щебнем;

выложить слой садовой почвы, смешанный с компостом и горстью древесной золы;

поместить внутрь углубления саженец. Чтобы растение было пышным можно высаживать по 2-3 черенка;

заполнить лунку той же садовой почвой с компостом и золой. Если земля тяжелая, садоводы рекомендуют добавить крупный речной песок. Благоприятные условия для цветения и развития растения создаст внесение в землю небольшого количества известняковой крошки.

Перед работой с «разбитым сердцем» обязательно одевайте защитные перчатки. В его корневой части содержатся ядовитые вещества.

Особенности ухода

Если вы правильно определили место для посадки красавицы дицентры, уход за цветком в открытом грунте не доставит особых хлопот. Вам лишь достаточно следовать приведенным рекомендациям:

полив должен быть умеренным, но регулярным, особенно в засушливую погоду. Увлажнять грунт нужно на глубину корневой системы. Это приблизительно 60 сантиметров. Процедуру проводите по мере просыхания верхнего слоя земли. Если почва сухая, у дицентры опадают бутоны, мельчают листовые пластины. Избыток влаги может привести к загниванию корней. Вода обязательно должна быть теплой и отстоянной;

на следующий день после полива необходимо рыхлить почву, так как корни цветка нуждаются в большом количестве кислорода;

при понижении температуры, саженцы нужно укрывать неткаными материалами или полиэтиленовой пленкой;

первую подкормку проведите ранней весной азотсодержащими средствами. Когда появятся бутоны, внесите суперфосфат. После цветения подкормите «разбитое сердце» настоем коровяка, землю укройте слоем перегноя;

своевременно удаляйте увядшие соцветия. Это увеличит продолжительность цветения других веточек;

осенью необходимо обрезать надземную часть, оставив пеньки не выше 5 сантиметров. Места срезов посыпьте толченой древесной золой или активированным углем;

перед наступлением холодов необходимо мульчировать почву. После обрезки, растение нужно укрыть 5-8 сантиметровым слоем торфа, сосновых или еловых иголок. Они защитят корни от заморозков. Убирают слой мульчи только с приходом настоящей теплой весны. Это правило необходимо соблюдать в северных регионах. Если вы проживаете в теплом климате без суровых зим, мульчировать почву не нужно, так как цветок может запреть.

Дицентру нужно пересаживать каждые 5-6 лет. Если она уже высажена, а землю постоянно затопляет, можно немного поднять грунт, оборудовать клумбу дренажем и канавками для оттока воды.

Не забывайте 1 раз в 2-3 года проводить рассадку. Иначе ее корни могут загнить и частично отмереть. Деление куста можно провести в сентябре, по окончании цветения. Аккуратно, чтобы не повредить нежную корневую систему, выкопайте цветок.

Дайте корням немного подсохнуть, затем, разрежьте на несколько частей. Каждая делянка должна быть длиной 10-15 сантиметров, иметь 3-4 почки. Срезы обработайте толченой древесной золой. Высадите в подготовленные лунки.

Болезни и вредители

Чтобы ваша дицентра оставалась такой же красивой, как на фото, ​ важно не только правильно выбрать место под посадку в открытом грунте и обеспечить ей соответствующий уход.

Вам стоит знать, каким заболеваниям подвержено растение:

кольцевая пятнистость и табачная мозаика. На молодых листьях появляются пятнышки и полосы. На более зрелых листовых пластинах проявляются обесцвеченные вытянутые кольца или очертания, напоминающие по форме дубовый лист;

микроплазменная болезнь. Цветки не формируются, цветоносы искривляются, листья деформируются и светлеют, развитие цветка полностью прекращается.

К сожалению, патологии не лечатся. Однако можно предупредить их появление. За месяц до посадки «разбитого сердца» обработайте почву 5% раствором формалина. После укоренения регулярно пропалывайте сорняки.

Переносчиками грибковых и вирусных болезней является тля и цикадка. Справиться с ними помогут растворы инсектицидов.

Если цветок начал увядать, ее корни может подгрызать медведка — самый опасный враг для дицентры. Если вы внимательно осмотрите землю вокруг растения, то заметите небольшие норки и продольные ходы. Именно в них нужно закладывать яды, которые уничтожают вредителя.

Отпугнуть медведку могут также высаженные рядом бархатцы, календула или хризантема.

«Разбитое сердце» — универсальный цветок. Низкие сорта, безусловно, украсят газоны, альпийские горки и рокарии. Крупные разновидности подходят для создания многоуровневых цветников.

А еще, существует легенда, что человек, который хочет найти свою любовь, должен прижать к груди сорванный цветок. Если вы страдаете от одиночества, обязательно посадите дицентру. Возможно, она не только украсит ваш сад, но и поможет наладить личную жизнь.