Посадка вейгелы и уход за ней в открытом грунте: советы

Вейгела — это декоративный красивоцветущий кустарник. Соблюдение правил посадки и должный уход в открытом грунте обеспечит цветение вейгелы весной и в конце лета. Садоводы в полной мере смогут насладиться розовыми, алыми, кремовыми, желтыми или белоснежными цветами-колокольчиками.

Примечательно, что оттенок соцветий вейгелы постоянно меняется. Только что распустившиеся венчики имеют бледный окрас, но со временем приобретают более яркий и насыщенный тон.

Посадка в открытый грунт

Самое подходящее время для высаживания вейгелы — март или апрель.

Перед покупкой, вам стоит поинтересоваться возрастом растения. Лучше всего к новым условиям адаптируются экземпляры, которым более 3 лет.

yandex_ad_1 Хотя кустарник для дачного сада не считается особо капризным, месту посадки необходимо уделить должное внимание:

выбирайте участок на возвышении. Обязательно условие — обилие солнечных лучей. В низинах растение будет вымерзать;

клумба должна быть защищена от северных ветров и мощных потоков воздуха, которые пагубно воздействуют на листья и соцветия. Лучше всего высаживать кустарник на южной стороне под прикрытием стен;

почва должна быть нейтральной или слабощелочной, питательной, легкой, рыхлой, влагопроницаемой.

Процесс посадки довольно прост. Нужно лишь соблюдать приведенные ниже рекомендации:

выкопайте ямку глубиной 30-50 сантиметров, шириной и длиной 40х40 сантиметров. Разрыхлите дно на несколько сантиметров. Если земля бедная или слишком плотная, лунка должна быть от 60 сантиметров до 1 метра;

на дно выложите 15 сантиметровый дренажный слой. Это может быть битый кирпич, гравий, крупный речной песок;

для увеличения приживаемости посадочного материала, обработайте корни саженцев жидкостью для стимуляции корнеобразования;

подготовьте плодородную почвенную смесь с удобрениями. Соедините 2 части песка, 2 части дерна и 1 часть листового перегноя. Если земля характеризуется недостатком влаги, можно добавить верховой торф;

поместите саженец в ямку, бережно распределите в углублении корни, чтобы избежать образования пустот. Засыпьте землей, тщательно уплотните;

корневая шейка не должна заглубляться больше, чем на 1-2 сантиметра. Лучше всего, если она будет на одном уровне с поверхностью грунта, когда он осядет;

yandex_ad_2 полейте большим количеством воды. Когда она впитается, досыпьте почву;

уложите слой мульчи вокруг куста. Это может быть торфяная крошка, древесная щепа, хорошо перепревший конский или коровий навоз;

наполовину обрежьте побеги саженца. Если для укоренения был использован цветущий экземпляр, процедуру проводить не нужно.

Если вы решили облагородить участок несколькими кустарниками, расстояние между ямками для посадки крупных сортов составляет 2-3 метра. Для низкорослых сортов интервал 1-1,5 метра.

Как сохранить саженец

Как уже было сказано, посадка вейгелы в открытый грунт проводится в марте-апреле. Если вы приобрели саженец осенью, правильный уход поможет сохранить посадочный материал до весны.

Существует 2 способа:

Прикопайте саженец в саду под углом, чтобы была возможность укрыть ветки землей. После того как сойдет снег, высадите описанным выше способом.

Посадите куст в горшок. Дождитесь, пока листва опадет, и оставьте на хранении в прохладном месте с температурой 1°C-6°C. Полив должен быть скудным, но нельзя допускать полного высыхания земляного кома. В конце февраля, когда появятся почки и начнется рост, переставьте вейгелу в хорошо освещенное место, немного увеличьте полив. В апреле можно внести подкормку. В мае, когда отступят последние заморозки, высадите куст в подготовленное на участке место.

Постарайтесь на протяжении первых 2-х недель защитить растение от прямых солнечных лучей.

Особенности ухода

После весенней посадки вейгелы достаточно запомнить несколько агротехнических правил. Уход за кустарником, произрастающим в открытом грунте, не доставит особых хлопот:

регулярно осуществляйте полив. Пересыхание земляного кома приводит к ухудшению цветения и препятствует качественному развитию растения. После увлажнения почвы, покройте ее слоем мульчи из опилок, шелухи или торфа;

своевременно удаляйте сорную траву. Делается это очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему кустарника;

рыхлите грунт по мере уплотнения. Заглублять лопату рекомендуется на глубину не более 8 сантиметров;

удобряйте землю 3 раза в год. Если вейгела высаживалась в почву с компостом, первые 2 года в подкормке куст не нуждается. По истечении этого периода, самая первая подкормка проводится по снегу, до начала вегетации. Садоводы советуют вносить суперфосфат, мочевину и азотные минеральные удобрения. Второй этап подкормки проводится во время формирования бутонов. Лучше всего использовать калийные средства без хлора или комплексные препараты с равным соотношением азота, калия и фосфора. Последние удобрения вносят в конце лета. В их составе должен быть большой процент калия, который отвечает за вызревание побегов и помогает растению легче пережить холода;

осенью желательно установить деревянные опоры. Они помогут избежать деформации куста под толстым слоем снега. Также вам придется отряхивать ветки после снегопада;

если зима малоснежная, рекомендуется пригнуть ветки к земле и укрыть кустарник лутрасилом или толем.

Чтобы вейгела легче перенесла первую зиму на вашем участке, ее желательно обернуть крафт-бумагой или спанбондом. На приствольный круг нужно уложить лапник или толстый слой высушенных листьев.

Пересадка

Проводить пересадку кустарника нежелательно. Но такая необходимость может возникнуть, если вы изначально выбрали неправильное место под посадку вейгелы в открытом грунте, и даже правильный, щепетильный уход не позволяет растению развиваться.

Процедура осуществляется в несколько этапов:

Аккуратно выкопайте куст, стараясь не повредить корневую систему.

Очистите и обследуйте корни. При малейших повреждениях, признаках заболевания, загнивания, налета и других патологических изменениях, в пересаживании нет смысла. Лучше посадите на новое место черенок.

Пересадка на подготовленный участок полностью повторяет шаги первой посадки.

Не проводите процедуру осенью. Вероятность выживания растения в этот период крайне низкая, оно попросту погибнет.

Обрезка

Как и всякий кустарник вейгела нуждается в обрезке. В апреле нужно удалить побеги, которые высохли, деформировались, подмерзли, обломались или просто чересчур загущают кустарник.

В июле проводится формирующая обрезка. Можно также удалить веточки, которые перестали цвести. Это активизирует повторное цветение.

Запомните, что каждые три года осуществляется омолаживающая обрезка. Старые и загущающие кустарник ветви обрезаются под корень. Остальные укорачиваются на треть.

Болезни

Болеет вейгела редко и растение устойчиво к вредителям. Однако ее может поражать тля и червец. Если вы обнаружили проблему на ранних сроках, от нее можно избавиться, обработав крону инсектицидами или настоями горького перца, чеснока, картофельной ботвы.

Пожелтение и увядание саженцев может говорить о повреждении корней личинками медведки или майского жука. Для уничтожения вредителей достаточно полить почву препаратом «Карбофос» или «Актара».

Для лечения бактериальных и грибковых заболеваний, таких как ржавчина, серая гниль и пятнистость, обрабатывайте кустарник бордоской жидкостью.

Вейгела совершенно неприхотлива, а вырастить ее на собственном участке под силу даже неопытным садоводам. Для этого, достаточно соблюдать простые агротехнические рекомендации по уходу.