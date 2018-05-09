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Участниками «Бессмертного полка» в Рязани стали более 40 тысяч человек
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Участниками «Бессмертного полка» в Рязани стали более 40 тысяч человек 

АиФ Рязань 55 минут назад
Фото: АиФ Рязань
9 мая в Рязани проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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