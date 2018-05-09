Когда на Русь пришёл ислам

Ислам — вторая по распространенности религия в России . По приблизительным данным, его исповедуют от 12 до 20 млн человек. Как давно на Руси есть ислам.

Первые мусульмане на Руси

В русских землях его приверженцы появились в VII-VIII вв. во время расширения Арабского халифата. В середине VI века первые отряды мусульман пришли на территорию Азербайджана и в 642-43 гг. дошли до города Дербент , который располагается на территории современного Дагестана . В этот же период арабы завоевывают Среднюю Азию, вошедшую в состав Арабского халифата.

С земель Северного Кавказа и Дагестана ислам распространился по Волге. В тюркском государстве Хазарский каганат, занимавшем в VII-IХ веках обширные территории Нижней Волги, Северного Кавказа и Причерноморья, государственной религией был иудаизм, но ислам обладал огромным влиянием.

По мнению некоторых исследователей, мусульмане были наиболее распространенной конфессией в этом государстве. Другое крупное государство в районе Средней Волги — Волжская Булгария — оформляется в конце IX века. Уже в начальный период его существования правители проявляют интерес к исламу. Например, первый исторически известный болгарский князь Алмас был мусульманином.

Но для укрепления власти, поднятия авторитета царя и окончательного объединения болгарских племен в единое государство нужно было официально, всенародно принять ислам. Для этого необходимо было обратиться к главе мусульманского мира — багдадскому халифу. Это и сделал Алмас с просьбой прислать к нему факиха — мусульманского проповедника, чтобы тот помог ему установить в его стране законы ислама и обучил его людей мусульманской вере.

Просьба болгарского князя была удовлетворена: из Багдада через Среднюю Азию прибыло к болгарам посольство во главе с послом Сусаном ар-Расси и секретарем посольства Ахмедом ибн-Фадланом. Ибн-Фадлан оставил путевые заметки под названием «Записка», ставшие важным источником по обращении Булгарии в ислам. В 922 году ислам принимает Волжская Булгария. До XIII века это государство становится общепризнанным мусульманским центром, где активно развивается суфизм. Но вместе с исламом в Булгарии сохраняются как традиционные языческие верования, так и христианство. Впоследствии часть булгар-язычников стала родоначальниками чувашского народа.

В 1236 году татаро-монгольское войско разгромило Волжскую Булгарию и она была включена в состав государства Золотая Орда. При его возникновении конфессиональная политика характеризовалась веротерпимостью и в ней мирно уживались и традиционные монгольские языческие верования, и ислам, и христианство, и буддизм, и иудаизм. Это вполне соответствовало деятельности первых монгольских ханов. Но очень скоро начинает прослеживаться покровительство исламу.

Брат Батыя — хан Берке, вступивший на престол в 1256 году, принимает мусульманскую веру. Это событие зафиксировал в своей монументальной энциклопедии египетский историк начала XIV века ан-Нувайри: «Он (Берке) первый из потомков Чингиз-хана принял религию ислама; [по крайней мере] нам не передавали, чтобы кто-нибудь из них сделался мусульманином до него. Когда он стал мусульманином, то и большая часть его народа приняла ислам».

В 1314 году при хане Узбеке ислам становится господствующей религией Золотой Орды. Это приводит к обращению большинства поданных и преследованиям других религий, в первую очередь язычества. Христианство в меньшей степени испытывало давление, что соответствует исламской догматике. Противостояние более четко оформляется с конца ХIV века в связи с борьбой Руси против Орды за независимость. С этого периода утверждается конфессионально-культурная оппозиция «мусульмане— татары» и «христиане-русские»

Распад Золотой Орды

С XV века Золотая Орда распадается на несколько самостоятельных ханств, из которых в наиболее тесных отношениях с русскими княжествами находилось Казанское ханство, населенное в основном потомками булгар и сильно исламизированное. Достаточно сказать, что в пределах Казанского кремля находилось пять соборных мечетей, исламское духовенство пользовалось значительным влиянием в государстве, участвуя в курултае, который проводился в одной из мечетей. Велико было влияния суфизма — мистического направления в исламе.

Ряд суфийских шейхов XV — XVI века почитались на протяжении последующих столетий. Знакомство Московского государства с исламом происходило в основном путем контактов с приезжающими на службу к великим князьям татарскими дворянами. В 1445 году большой отряд татар во главе с царевичем Касимом из Казанского ханства, получив в Мещерской земле особый удел, основал Касимовское царство на Оке.

Мусульмане, приехавшие сюда, стали устраиваться так, как им было желательно, постепенно сооружали мечети в русских городах, управляли небольшими мещерскими городами, занимали административные посты. Но главное заключается в том, что они открыто и без ограничений отправляли свои обряды, то есть нисколько не испытывали затруднений от того, что они мусульмане. Их потомки сохранили свою веру вплоть до наших дней, несмотря на плотное окружение русскими и другими немусульманскими народами — чувашами, мордвой.

В XVI веке завоевание Казани Астрахани , покорение Ногайского княжества и Сибирского ханства привело к включению в состав русского государства значительной по численности мусульманской общины. Местное мусульманское население воспринималось властью как враждебное, а потому его возможное влияние стремились ограничить, выселяя со стратегических территорий: городов (например, Казани) и земель, прилегающих к большим дорогам и рекам. Мечети и духовные центры разрушались. На строительство новых мечетей был наложен запрет, а их появление могло быть лишь результатом попустительства властей. На пути исламской миссии ставились жесткие препоны, а миссионерам угрожала смертная казнь за «обрезание» христиан.

Это вызвало потоки миграции в Сибирь, Башкирию , Южный Урал, а также участие мусульманских народов — татар и башкир в антиправительственных восстаниях XVII — XVIII века. Русское правительство, заинтересованное в сокращении влияния ислама, использовало для отказа от него по преимуществу метод экономического стимулирования: освобождение от налогов и предоставление земель новообращенным в православие. Сравнивая характер межрелигиозных отношений, можно говорить, что Россия оставалась самой толерантной к мусульманам христианской страной того времени.

Первый Коран на русском

В петровский период начинается изучение ислама. Так, в 1716 году осуществляется первый перевод Корана на русский язык. Но ограничения для свободного исповедания ислама сохранялись. В 1731 году была организована «Комиссия для крещения казанских и нижегородских мусульман и других инородцев», преобразованную в 1740 году в «Новокрещенскую контору» со значительными полномочиями.

За короткий срок по ее инициативе было уничтожено большее число мечетей, построенных в ХVII-ХVIII веках без разрешения властей. Более лояльным отношение к мусульманам стало во времена правления Екатерины II. Отмена ряда ограничений в жизни мусульман вызвало поддержку, что, в частности, нашло отражение в почетном наименовании, присвоенном татарами императрице «Эби пашта» (Бабушка царица).

В 1773 году указом «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении вступать в дела, касающиеся иноверных исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским правительствам» запрет на строительство мечетей снимался, а рассмотрение любых дел, связанных с лицами мусульманского исповедания, передавалось в юрисдикцию светских властей. Следствием этого стало строительство новых мечетей в разных частях страны (Казань, Яицкий городок, Касимов ).

С присоединением в 1783 году к России Крымского ханства, также населенного мусульманами Екатерина II обязалась «охранять и защищать храмы и природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно».

В 1788 году был принят закон «Об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того закона, в России пребывающими» и «О назначении Муфтия над всеми обитающими в России Магометанского закона людьми». Впоследствии этого мусульманское духовенство стало пользоваться еще большей поддержкой власти: оно было включено в Табель о рангах, разрешалось покупать ненаселенные земли, иметь выходным днем пятницу.

Создание такого единого органа для управления мусульманским духовенством не было характерно для мусульманской традиции, но отражало специфику Российского государства, стремившегося поставить религиозную жизнь под свой контроль. Контролировать централизованный орган оказывалось гораздо легче, чем многочисленные мусульманские общины, и в этой связи духовное собрание может рассматриваться как аналог Святейшего Синода.

Духовное собрание включало муфтия, который был председателем и утверждался государственными органами власти, 5-6 шариатских судей и секретаря. Оно утверждало имамов, избираемых в общинах, и руководило духовными управлениями среднего и низшего уровня.

С 1800 года были сняты все ограничения на издание мусульманской религиозной литературы. С 1832 года курирование исламских вопросов было передано Министерству внутренних дел . К концу первой трети XIX века мусульманское духовенство было окончательно встроено в систему государственного управления. Его представители имели весьма неплохое жалованье, могли свободно выезжать на хадж (к середине XIX века число паломников ежегодно составляло 8-10 тыс. человек), строить мечети, основывать медресе и издательства.

В 1846 году Духовное собрание было преобразовано в Оренбургское Магометанское Духовное собрание, распространив свою юрисдикцию на всю территорию Российской Империи, за исключением Таврической области, Кавказа и Средней Азии. Отказ от создания единой всероссийской системы управления мусульманами объясняется опасением властей возможностью значительного оппозиционного влияния со стороны такой организации. Политика Российской Империи по отношению к исламу была сформулирована следующим образом: «Мусульмане свободны в отправлении своего культа при условии, что это не будет вредить Православной Церкви

Северный Кавказ

С присоединением Северного Кавказа к России в начале XIX века возникает проблема взаимодействия с исламскими народами этого региона. Ислам проник сюда еще в результате арабских завоеваний. Первыми его приняли народы Дагестана. В 685-686 гг. арабы захватили Дербент, который с тех пор стал центром исламизации Северо— Восточного Кавказа, получив наименование «Баб ал-Джихад» (Ворота борьбы за веру). В 722-723 гг. арабское войско полководца Джерраха вступило во внутренние районы Дагестана. Несмотря на то, что Арабскому халифату не удалось надолго закрепиться в Дагестане, распространение ислама продолжалось.

В 913 г. арабский проповедник Абу Муслим распространил ислам среди лезгинов. И лишь в ХIV веке ислам стал распространяться среди наиболее многочисленного дагестанского народа аварцев, а отдельные горские общины приняли ислам еще позже. Ислам начал проникать на Западный Кавказ в ХIII-ХIV веках из Золотой Орды. В ХVI-ХVII вв. он распространяется в Кабарде. А оттуда — в Осетию. Но ислам восприняла лишь незначительная часть Осетии — большинство сохранило верность православию. Настоящая исламизация народов Западного Кавказа связана с военно-политической активностью в этом регионе Османской империи и ее вассала — Крымского ханства.

В 1717 г. османский султан Мурад IV приказал крымским ханам Девлет-Гирею и Казы— Гирею распространить ислам среди адыгов. Многие адыгские роды, отказавшиеся принять ислам, уходили в казачьи станицы по рекам Кубани и Тереку . Тюркские народы Западного Кавказа приняли ислам еще позже: в середине ХVIII в. — балкарцы, а в 1782 г. — карачаевцы. Лишь к концу ХVIII в. положение ислама на Западном Кавказе достаточно укрепилось.

С XVIII века на Кавказе активно распространяется суфийское учение, и возникает идея, что в нем лежит залог возрождения и оживления ислама: благодаря тарикату, ислам возродится и нравственно, и политически, а тогда кавказцы свергнут с себя иноверное, русское иго. Суфизм оформляется здесь в виде особого северокавказского направления — мюридизм (от «мюрид» — ученик), в котором политические идеи джихада и борьбы с неверными выступали вперед по сравнению с религиозным мистическим сближением с Аллахом.

Число мюридов стало расти и достигло 15 тысяч. Возглавивший мюридов Гази— Мухаммед объявил в 1830 году о создании халифата, провозгласив себя имамом, а против русских и их союзников объявил священную войну, «газават». После его смерти в 1834 году движение возглавил имам Шамиль, при котором учение достигло огромного влияния на Кавказе. Он обладает всей полнотой светской и духовной власти и ограничен лишь шариатом, право толковать нормы которого принадлежит лишь ему — имаму.

Создавалась разветвленная система управления имаматом, приспособленная к длительному ведению газавата. Шариат становится основным регулятором социальных отношений. Лишь с окончанием Кавказской войны в 1864 году влияние мюридизма значительно сократилось, но он по-прежнему остается широко распространенным учением в этом регионе.

Исламские реформы

В XIX веке среди российских мусульман, преимущественно среди поволжских и крымских татар, развернулось общественно-политическое и интеллектуальное движение, которое получило название джадидизм. Немногочисленная группа мусульман-реформистов считала своим призванием работу на благо прогресса. Джадиды действовали путем воспитания и просвещения, пытаясь показать муллам и всем верующим преимущества современной цивилизации. В более широком смысле джадидизм был движением за распространение просвещения, развитие тюркских языков и литературы, изучение светских дисциплин, использование достижений науки, равноправие женщин.

Джадиды находились под огромным влиянием европейской политической мысли, особенно конституционных идей. Избранные в Государственную думу четырёх созывов (1907-1917) депутаты от мусульманских регионов, среди которых были и представители духовного сословия, составили мусульманскую фракцию. После Февральской революции заметно активизируется общественная активность российского ислама. В мае в Москве состоялся Всероссийский мусульманский съезд, на котором были избраны члены Духовного управления мусульман России

Была создана политическая организация Центральный мусульманский совет. Выдвигаются идеи о создании политической автономии мусульман в составе Российской республики (штат Идель-Урал) и предпринимаются шаги по их реализации (июль 1917 — апрель 1918). Большевики уничтожают политические организации мусульман, но вместе с тем проявляют определенную благожелательность к исламу (во всяком случае, большую, чем к другим религиям). В декабре 1917 г. было опубликовано обращение СНК «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», где говорилось, что «отныне ваши верования, обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными».

Среди мусульман появляются движения, заявляющие о сочувствии советской власти и коммунистической идеологии. Это во многом касается как джадидистов, готовых к сотрудничеству с новой властью, так и «советских шариатистов», выступивших под лозунгом «За Советскую власть, за шариат». На Северном Кавказе после Февральской революции активизируются национально— религиозные движения, лидерами которых становятся суфийские шейхи. Они выступают за создание самостоятельной Северо-Кавказской (Горской) республики, о чем и было заявлено в мае 1918 года.

В годы гражданской войны мусульмане этого региона выступают против «белого» движения, которое отстаивает идею «единой и неделимой» России. На фоне ожесточенной борьбы с Деникиным происходит сближение с советским правительством. И хотя самостоятельное горское государство с победой большевиков было уничтожено, в 1921 году была учреждена Горская Советская республика. В ней до 1924 года сохранилось особое положение мусульманского духовенства, а также шариатский суд. Но после недолгого периода сосуществования и даже поощрения с середины 20-х годов советская власть переходит к прямому подавлению исламской религиозной жизни и культуры: насильственно насаждается атеизм, уничтожаются книги, написанные на арабском языке, который заменяется латиницей, а затем кириллицей.