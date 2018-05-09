Вот это антихайп! Джастин Бибер против Met Gala и гламура

Джастин Бибер (24) решил пооткровенничать с подписчиками в своем Instagram. Сразу после Met Gala 2018 певец опубликовал философский пост: «Эй, мир … этот гламурный образ жизни, который вы видите, изображенный известными людьми в Instagram…не обманывайтесь, думая, что их жизнь лучше, чем ваша…я гарантирую вам, что это не так», — написал Джастин.

Интересно, что на Met Gala Джастин был всего один раз в далеком 2015.

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Кстати, за пару дней до мероприятия, в Сети поползли слухи, что Джастин выйдет на красную дорожку вместе с Селеной, но, как оказалось, это были лишь догадки СМИ.

Судя по ажиотажу вокург размышлений Бибера, у Канье появился конкурент на пост главного философа современности. Кстати, это уже не в первый раз, когда Джастин размышляет о смысле жизни со своими подписчиками. Например, на Пасху певец рассказал, как вера повлияла на его жизнь: « Иисус изменил мою жизнь. Пасха — это ведь не только кролики и зайчики, но и это великое напоминание того, что Иисус умер за наши грехи! Я абсолютно свободен от любых рамок, и Бог любит меня таким, какой я есть».

Селена, какого парня упустила!

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