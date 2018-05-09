Нарусова считает неуместным предложение заксобрания Чечни о 3 президентских сроках 

Она подчеркнула, что инициатива чеченских депутатов «абсолютно не соответствует характеру того лица», в отношении которого она направлена. Нарусова напомнила, что в 2008 году Владимир Путин мог изменить соответствующий пункт Конституции и пойти на третий президентский срок, но «этого не сделал».
Накануне спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что депутаты на ближайшем заседании обсудят внесение в Госдуму законопроекта о продлении полномочий главы государства с двух до трёх сроков подряд. В пресс-службе парламента РИА Новости уточнили, что очередное заседание республиканского заксобрания запланировано на завтра.