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Нарусова считает неуместным предложение заксобрания Чечни о 3 президентских сроках
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Нарусова считает неуместным предложение заксобрания Чечни о 3 президентских сроках 

Говорит Москва 58 минут назад
Она подчеркнула, что инициатива чеченских депутатов «абсолютно не соответствует характеру того лица», в отношении которого она направлена. Нарусова напомнила, что в 2008 году Владимир Путин мог изменить соответствующий пункт Конституции и пойти на третий президентский срок, но «этого не сделал».
Накануне спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что депутаты на ближайшем заседании обсудят внесение в Госдуму законопроекта о продлении полномочий главы государства с двух до трёх сроков подряд. В пресс-службе парламента РИА Новости уточнили, что очередное заседание республиканского заксобрания запланировано на завтра.
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