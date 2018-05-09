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Пассажирам вернут курилки
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Пассажирам вернут курилки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Госдуме началось рассмотрение законопроекта о возвращении в аэропорты комнат для курения. «Большинство за то, чтобы, конечно, такие места для курильщиков в аэропортах и местах большого скопления людей были», — заявил замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Мнение экспертов относительно курилок неоднозначно.
Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курить в помещениях аэропортов. Также смолить нельзя на улице на расстоянии менее 15 метров от входов в них. За нарушение этого правила курильщик может быть оштрафован на сумму до 1,5 тысячи рублей.
Между тем законопроект о создании курилок в аэро портах внесли в Госдуму еще в ноябре 2017 года. По словам единоросса Сергея Боярского, это будет более эффективной мерой, чем действующий запрет, который, согласно опросам, не соблюдают две трети курильщиков.
— При отсутствии специально отведенных мест для курения в стерильной зоне людей фактически подталкивают к нарушениям — они вынуждены курить в туалетах, что вредит и некурящим пассажирам, — заявил Сергей Боярский.
Дарья Халтурина, сопредседатель Российской антитабачной коалиции, утверждает:
— Мы делали замеры и выяснили, что воздух возле курилок всегда содержит табачный дым. И все пассажиры им дышат. Мне кажется, вместо курительных комнат в аэропортах нужно организовать ларьки, торгующие никотиновым пластырем. Он вполне эффективен и поможет пережить отсутствие возможности закурить. А открытие курительных комнат лоббируют табачные компании. Давайте не поддаваться, иначе вернемся к тому, с чего начинали.
Кирилл Янков, председатель межрегионального общественного движения «Союз пассажиров», не согласен:
— Если пассажир курящий, ему нужно дать возможность покурить, какие могут быть варианты? На мой взгляд, необходимо соблюдать права как курящих, так и некурящих граждан. Просто курительные комнаты нужно оборудовать так, чтобы из них не пахло дымом, только и всего. И это вопрос чисто технический.
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