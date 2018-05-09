Мария Чулкова: В День Победы я пасла корову в немецком кантоне под Сталинградом

Выгуливая корову и коз в немецкой колонии под Камышином — Нижней Добринке встретила День Победы многолетний лидер пионерской организации Волгограда и первый директор школы №81 на улице Советской послевоенного Сталинграда Мария Чулкова.

Многочисленные кантоны, поселения и хутора на севере Волгоградской области до войны занимали немцы Поволжья. Но, к 1945 году большинство немецких колонистов насильно покинули область. И 9 мая, встречали вместе и избежавшие депортации немецкие семьи и новые русские поселенцы. Как прошел тот день торжества, 73 года назад, Мария Чулкова рассказала V1.ru

9 мая 1945 года

В 1944 году маму перевели на работу в Нижнюю Добринку. Тогда мне было 15 лет и к 9 мая я была уже выпускницей 10 класса. День Победы ожидали с нетерпением. Мы уже даже узнали по радио несколько фамилий солдат, водрузивших красные знамёна независимо друг от друга на крыше рейхстага.

Вставала я рано, чтобы выгнать скотину в стадо — у нас было две козы и корова Милка. В четыре часа утра меня разбудила музыка на радио. Хотя в те годы, радио начинало вещать только с шести. Первая мысль — проспала. Не стала слушать радио, а побежала выгонять из хлева животных, боясь не успеть. А на улице уже полно народу и все плачут.

Соседка рассказала — Победа, мы победили. Стадо гнали всем гуртом. Пастух шёл в стороне. А мы шли, радовались и делились эмоциями. Плакали. Все были какие-то взбудораженные. Коровы тоже ревели от нервного потрясения и переживания людей. Им явно передалась наша радость.

Я вернулась домой, разбудила маму и младшую сестру. Собрались и побежали в школу. Туда спонтанно пришли и взрослые и дети. На школьном дворе состоялся митинг. Наш директор Афанасий Новиков был награждён орденом Ленина за участие в Гражданской войне и преподавал географию. Он вышел и объявил, что табель успеваемости мы не получим. С этого года документ об окончании средней школы будет называться по-новому — аттестатом зрелости. Это был первый год, когда табель успеваемости заменили на него. Нам объясняли, что мы повзрослели не по годам. Внушали, что война закалила и воспитала нас, сделав зрелыми

Взрослые готовили торжество по случаю окончания войны. Ушла усталость, появился стимул вернуться к мирной счастливой жизни. Кто-то принёс баян. Пели и говорили. Вывод был один — надо лучше учиться, ведь придётся восстанавливать поля, сажать деревья и приводить в порядок старый механический завод, оставшийся от немцев Поволжья. На нём до войны изготовляли детали для сельхозтехники.

Немцы праздновали с нами

Немцев депортировали из Нижней Добринки до нашего переезда ещё в 1941 году. Их постройки, дома и учреждения пустовали. Туда селили многочисленных беженцев.

Чтобы наши ненавидели немцев — такого не было. Даже недоверия к тем, кто жил долгие годы на Волге, не проявлялось. Всех детей воспитывали в дружбе и равенстве. Вместе разделяли и ненависть к врагу. Тогда уже знали о злодеяниях фашистов. Были популярны произведения Ильи Оренбурга Константина Симонова с одинаковым названием «Убей его!»