Победа пришла ночью: ровно 73 года назад архангельские рабочие вышли митинговать, не дожидаясь утра

Сегодня, 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, — редакция 29.ru снова обращается к уникальным местным архивам, где описано, какими силами Архангельск дал отпор немецко-фашистской армии. Мы узнали, как враги изучали нашу область, что разрушили в первую очередь, какую роль сыграл в войне Архангельский морской порт, что, кроме корпусов мин, делали на «Красной кузнице» и кому мы отправляли лыжи и щитовые дома.

Серию публикаций о том, как жили люди в Архангельске в военное время, мы закрываем этим текстом, в котором расскажем, как архангелогородцы воевали и какая атмосфера была в нашем городе ровно 73 года назад — 9 мая, в День Победы. Благодаря архивам библиотеки имени Н. И. Добролюбова мы уже рассказали, что ели наши земляки, чтобы выжить в голодное время, и какие силы тыла в Архангельске приблизили победу над фашистами.

Факт № 1: первый вражеский самолет архангелогородцы увидели над собой 30 июня 1941 года

Налеты немецко-фашистской авиации на Архангельск совершались с 1941 года по 1944 год. Первый самолет появился в небе над нашим городом 30 июня 1941-го. Вражеский пятый воздушный флот вел усиленную разведку территории военного округа, железнодорожных линий, подступов к Архангельску со стороны Двинской губы. В сентябре 1941 года несколько раз были обстреляны железнодорожное полотно, составы поездов в Исакогорке.

Факт № 2: враги бьют по северному порту

Враг изучает территорию, чтобы не позволить странам-союзникам помочь СССР через порт Архангельска. Самым тяжелым по налетам с неба был 1942 год. Перед вражеским пятым воздушным флотом стояла задача уничтожить союзный транспорт, прибывающий в северные порты. 24 августа был первый массированный налет на Архангельск, в нем участвовали 42 бомбардировщика. Через заградительный огонь зенитной артиллерии к городу прорвались 18 бомбардировщиков, сбросивших 25 фугасных и до 3000 зажигательных бомб. Следующий налет на Архангельск был 28 августа, затем — 31 августа, 20 и 21 сентября. 28 и 29 сентября на наш город совершили налет более 100 бомбардировщиков. Однако преодолеть систему противовоздушной обороны фашистам не удалось.

Факт № 3: в Архангельск по морю пришли союзники — «Дервиш»

31 августа 1941 года в Архангельск пришел первый морской караван союзников под условным названием «Дервиш». Это малый океанский тихоходный специальный конвой, отправленный в СССР во время Второй мировой войны со стратегическими грузами. В него входили шесть грузовых пароходов и один танкер вспомогательного флота. Эти шесть английских кораблей доставили в порт на Двине 10 тысяч тонн каучука, 64 самолета, 3800 глубинных бомб, магнитных мин и другие оборонные грузы. Суда каравана разгружались на Бакарице.

Конвой судов, который пришел в Архангельский морской порт

Факт № 4: мурманские и ленинградские суда передают Архангельскому пароходству

Приказом от 13 сентября 1941 года суда, приписанные к Мурманской морской конторе, в том числе ленинградские, с 1 октября передаются Архангельскому пароходству. Этот факт подтверждают сообщения начальника Главсевморпути И. Д. Папанина Архангельскому морскому арктическому пароходству о приказе по переводу судов из Мурманска в Архангельск.

Факт № 5: Государственный комитет обороны отмечает важность беломорских портов

Архангельск становится своеобразным окном для взаимосвязи с союзниками, и потому возрастает значение беломорских портов — Государственный комитет обороны принимает ряд мер по усилению противовоздушной обороны Архангельска. Было создано отделение ПВО, установлены станции обнаружения, расширена зенитная артиллерия. Уже во второй половине 1941 года в Архангельском дивизионном районе ПВО имелось 136 зенитных орудий.

Великобритании. Архангельский морской порт сыграл огромную роль в годы Великой Отечественной войны — через него проходила значительная часть грузов по ленд-лизу из США

В годы войны Архангельск имел стратегически значимое расположение, и суда из Мурманска перевели в Архангельский морской порт. На фото мурманский ледокол «Ленин»

Факт № 6: последний воздушный бой в небе над Архангельском

В течение 1943 года гитлеровская авиация совершила один налет на Архангельск в ночь с 23 на 24 марта, но не смогла прорвать заслон ПВО. 28 февраля 1944-го в небе над Архангельском произошел последний воздушный бой, во время которого архангелогородцы сбили один самолет противника «Хейнкель-111». Уже в октябре этого года вражеский пятый воздушный флот потерял свои стратегические базы в результате наступления войск Карельского флота при участии моряков Северного флота.

Факт № 7: работники завода «Красная Кузница» ремонтировали суда, делали корпуса мин и зажигательные бомбы

Работников судоремонтного завода в 1943 году за успешное выполнение плана поздравляет заместитель председателя Совнаркома СССР Анастас Микоян . Судоремонтники из Архангельска в годы Великой Отечественной войны восстановили и построили судов в 767 тонн. Кроме этого, на «Красной Кузнице» было изготовлено 213 аэросаней, более 79 тысяч корпусов мин и свыше тысячи зажигательных бомб.

Работники завода «Красная Кузница» устанавливают мотор на аэросани в годы войны

Факт № 8: архангелогородцы поставляли оборонной промышленности деревянные детали для самолетостроения и лыжи

Свой вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне внесли более 68 тысяч жителей Архангельска. На фронт ушли около 4500 партийных горожан. Около 30 тысяч человек вступили в ряды народного ополчения в первые же месяцы войны. Десятки тысяч жителей города были мобилизованы на оборонные работы. Подлинный героизм проявили архангелогородцы в тылу, — об этом мы писали в тексте «Архангельск против Гитлера: какое оружие делали наши химики и как школьники гасили авиабомбы». Архангелогородцы поставляли на нужды фронта и оборонной промышленности пиломатериалы, деревянные детали для самолетостроения, лыжи, ружейные заготовки и многое другое.

Народные ополченцы из Архангельска. 1941 год Факт № 9: Архангельск отправил в Сталинград сотни кубометров пиломатериалов и щитовых домиков

Архангелогородцы оказывали помощь районам, освобожденным от оккупации, — собирали вещи, деньги, отправили Сталинграду 300 кубометров пиломатериалов и 100 щитовых домиков. На шахты страны — свыше 50 тысяч кубометров крепежа.

Факт № 10: о Победе архангелогородцы узнают по радио — ночью

Весть о Победе в Великой Отечественной войне Архангельск получил в ночь на 9 мая — по радио. Не дожидаясь утра, люди вышли на митинги. Так ликовали люди на заводе «Красная Кузница», в порту Бакарица и на всех других местных предприятиях, где работали ночами. Днем 9 мая уже прошел общегородской митинг, вечером на площади Профсоюзов было праздничное гуляние.

Редакция 29.ru поздравляет всех с Днем Победы, если вам есть что рассказать о страшном военном и послевоенном периоде, оставляйте свои комментарии под этим текстом. Нам рассказывали об этом бабушки — дети войны. Очевидцев всё меньше, будущему поколению рассказывать об этом — нам.