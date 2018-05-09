Почему Гитлер не стал применять химоружие во время Второй мировой

В сущности, на территории СССР химическое оружие во время Великой Отечественной войны не использовалось вовсе, причем обеими сторонами военного конфликта. Хотя подготовка к его применению была активной — и в Третьем рейхе, и в РККА.

Мешковатые подсумки и металлические цилиндры

У каждого красноармейца в РККА в Великую Отечественную войну по уставу должна была быть в экипировке противогазная сумка с противогазом. Однако данное требование повсеместно не выполнялось, особенно в первые дни войны. Гитлеровцы также обязаны были иметь аналогичный элемент снаряжения. И по архивным фотографиям мы можем судить, что так они и делали: они носили противогазы в металлических цилиндрических ребристых емкостях, закрепляемых на поясном ремне мундира.

Как немцы собирались применять химоружие

Белгорода. В конце января 1942 года начальник разведупрвления Генштаба РККА генерал А. Панфилов получил сведения от своего агента в Женеве, что немцы в больших количествах изготавливают отравляющие вещества (иприт, фосген и дифосген). Об этом было немедленно доложено И. Сталину, равно как и о передислокации немецких химических войск в районах Брянска

Судя по донесениям, немцы активно готовились к газовым атакам. Сталин сообщал Черчиллю о том, что Германия намерена применить на Восточном фронте боевые отравляющие вещества. В ответ 21 марта 1942 года британский премьер-министр информировал Москву : в Великобритании огромное количество газовых бомб, которые можно сбросить на Германию, и англичане не преминут это сделать при необходимости — в качестве противовеса аналогичным действиям со стороны Третьего рейха в отношении РККА. Черчилль продублировал свое серьезное предупреждение и по радио. После чего Гитлер отказался от применения химического оружия.

Черчилль снова пригрозил Гитлеру

Спустя год, летом 1943-го, обстановка на восточном театре военных действий окончательно поменялась в пользу РККА. Стремясь взять реванш, гитлеровская Германия попыталась использовать химоружие. На Востоке стали концентрироваться эшелоны со снарядами и авиабомбами, начиненными отравляющими веществами. Партизанская разведка докладывала, что составы с подобным грузом прибывают на станции под Могилевом , а также в Бобруйске и Борисове.

В Москве понимали: химическую атаку, как и год назад, может предотвратить давление со стороны союзников. Но прежде следовало убедить мировую общественность в том, что Германия собирается применить боевые отравляющие вещества, несмотря на запрет Международной конвенции 1925 года.

Вскоре веские доказательства намерений рейхсвера были добыты на территории Белоруссии . В начале июня 1943 года у станции Ясень (под Бобруйском) партизаны пустили под откос гитлеровский эшелон. В одном из вагонов были обнаружены баллоны с надписью, свидетельствующей о том, что в емкостях находится отравляющее вещество. Один из баллонов немедленно самолетом отправили в Москву. Позже партизаны сообщили, что в Бобруйск прибыл немецкий инженерно-химический батальон. А еще через несколько недель бойцы партизанского спецотряда «Боевой» обнаружили в районе Молодечно склад с баллонами, на которых было нанесено изображение черепа и синей полосы — гитлеровский символ отравляющих веществ. Планы немцев использовать ядовитые вещества подтвердил и пленный переводчик 634-го карательного батальона. Разведывательный отдел Западного фронта параллельно получил соответствующее донесение от партизан: «В деревню Борисовского района завезено 8 металлических баллонов емкостью 30–40 литров с жидким отравляющим веществом; всем солдатам выданы противогазы. В каждой роте немецких подразделений есть отделение химиков, снабженных специальными защитными комбинезонами. Проводятся занятия».

В общей сложности силами партизанской разведки на территории Белоруссии были найдены 12 складов с химическими боеприпасами. В итоге у Сталина появились все основания для того, чтобы предупредить союзников о намерениях Третьего рейха произвести химатаки.

Великобритания после получения достоверной информации от СССР вновь публично пообещала залить немецкие города ипритом, если вермахт применит химические газы на Восточном фронте. Немцы поостереглись в очередной раз. И более никогда не возобновляли попыток использовать химоружие где бы то ни было.

То, что немцы в Великой Отечественной войне на самом деле собирались применять ядовитые вещества, подтверждают современные находки. В 1979 году немецкий склад отравляющих веществ обнаружили в Барановичах.