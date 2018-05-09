Волгоград посетил ретропоезд «Воинский эшелон»

На станцию «Волгоград-1» 9 мая прибыл ретропоезд «Воинский эшелон», груженный танками и бронеавтомобилями.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», для управления паровозом были подготовлены две специализированные бригады, каждая из которых включала в себя машиниста, его помощника и кочегара. Все они были одеты в форму образца 1943 года.

Сам поезд состоял из паровоза серии Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны: танками Т-34, Т-76 и Т-60, бронеавтомобилями БА-64Б и БА-20М, БМ-13 «Катюша» и 122-мм гаубицей-пушкой. Добавим, что технику предоставил музей «Сталинградская битва».

Возле каждого экспоната стоял стенд с интересной информацией о нем и его технических характеристиках. Так, волгоградцы могли узнать, что известная 122-мм дивизионная гаубица выпускалась с 1939 по 1955 год и использовалась армиями многих стран практически во всех значимых войнах и вооруженных конфликтах середины и конца двадцатого века. Применялась она и нашими войсками в контрнаступлении под Сталинградом.

Паровоз и вагон-теплушку волгоградцы могли осмотреть не только снаружи, но внутри. Отметим, что последний в годы войны оборудовался двух— или трехъярусными нарами для перевозки людей, утеплялся снаружи войлоком, а внутри него ставилась печка-буржуйка.

Добавим, на одной из платформ была организована фотозона, которую сразу же облюбовали дети.

В апреле и мае поезд в общей сложности посетил 25 саратовских, астраханских и волгоградских станций. 11 из них расположены в нашем регионе. На каждой станции люди могли посетить выставку и изучить поезд изнутри.