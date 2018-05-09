Ещё
Волгоград посетил ретропоезд «Воинский эшелон»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоград посетил ретропоезд «Воинский эшелон» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На станцию «Волгоград-1» 9 мая прибыл ретропоезд «Воинский эшелон», груженный танками и бронеавтомобилями.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», для управления паровозом были подготовлены две специализированные бригады, каждая из которых включала в себя машиниста, его помощника и кочегара. Все они были одеты в форму образца 1943 года.
Сам поезд состоял из паровоза серии Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны: танками Т-34, Т-76 и Т-60, бронеавтомобилями БА-64Б и БА-20М, БМ-13 «Катюша» и 122-мм гаубицей-пушкой. Добавим, что технику предоставил музей «Сталинградская битва».
Возле каждого экспоната стоял стенд с интересной информацией о нем и его технических характеристиках. Так, волгоградцы могли узнать, что известная 122-мм дивизионная гаубица выпускалась с 1939 по 1955 год и использовалась армиями многих стран практически во всех значимых войнах и вооруженных конфликтах середины и конца двадцатого века. Применялась она и нашими войсками в контрнаступлении под Сталинградом.
Паровоз и вагон-теплушку волгоградцы могли осмотреть не только снаружи, но внутри. Отметим, что последний в годы войны оборудовался двух— или трехъярусными нарами для перевозки людей, утеплялся снаружи войлоком, а внутри него ставилась печка-буржуйка.
Добавим, на одной из платформ была организована фотозона, которую сразу же облюбовали дети.
В апреле и мае поезд в общей сложности посетил 25 саратовских, астраханских и волгоградских станций. 11 из них расположены в нашем регионе. На каждой станции люди могли посетить выставку и изучить поезд изнутри.
АиФ Волгоград: последние новости
Синоптики пообещали 28-градусную жару на майские праздники в Волгограде Стало известно, во сколько в Волжском 9 мая пройдут праздничные мероприятия Жилье, зарплаты, экология. Как прокуратура решает наболевшие проблемы?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде290
Путин спас ветерана на параде Победы423
Решение США по Ирану оказалось выгодно России15
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии335
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы325
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение