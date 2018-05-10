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Украинскому депутату поднесли секс-игрушку во время интервью
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Украинскому депутату поднесли секс-игрушку во время интервью 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Неизвестный поднес фаллоимитатор украинскому депутату Максиму Невенчанному, когда тот разговаривал с журналистом в Николаеве во время празднования Дня Победы. Народный избранник оттолкнул провокатора, сообщает местное издание «НикВести», публикуя видеозапись случившегося на YouTube.
В ролике парламентарий отвечает на вопрос репортера о значении праздника, когда в кадре появляется рука с секс-игрушкой. Невенчанный не глядя отбросил предмет в сторону, затем извинился перед злоумышленником и продолжил беседу с корреспондентом.
После произошедшего он предположил, что провокацию устроили его политические противники.
«Заметьте — какие-то неизвестные журналисты, которые обычно со мной не общаются, вдруг ни с того ни с сего одновременно проявили непреодолимое желание в тот момент, когда по странному стечению обстоятельств какой-то странный человек попытался всунуть мне этот предмет. Я сразу не понял, что это», — сказал он.
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