Гендиректор МАГАТЭ: Иран выполняет свои обязательства по ядерной сделке

Тегеран выполняет все взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

"МАГАТЭ может подтвердить, что Иран выполняет свои обязательства, касающиеся ядерной программы", — отметил Амано.

По его словам, агентство внимательно следит за ситуацией вокруг СВПД, и Иран находится под самым жестким в мире режимом проверок.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и намерены восстановить санкции в отношении этой страны. По его мнению, СВПД оставил Тегерану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. При этом Трамп высказался в пользу заключения новой сделки.

Москве этим решением крайне обеспокоены. «США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», — подчеркнули в МИД РФ