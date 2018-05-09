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Гендиректор МАГАТЭ: Иран выполняет свои обязательства по ядерной сделке
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Гендиректор МАГАТЭ: Иран выполняет свои обязательства по ядерной сделке 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Тегеран выполняет все взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.
"МАГАТЭ может подтвердить, что Иран выполняет свои обязательства, касающиеся ядерной программы", — отметил Амано.
По его словам, агентство внимательно следит за ситуацией вокруг СВПД, и Иран находится под самым жестким в мире режимом проверок.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и намерены восстановить санкции в отношении этой страны. По его мнению, СВПД оставил Тегерану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. При этом Трамп высказался в пользу заключения новой сделки.
В Москве этим решением крайне обеспокоены. «США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», — подчеркнули в МИД РФ.
Соглашение было заключено в 2015 году после 21 месяца сложнейших переговоров между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.
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