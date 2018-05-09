Цискаридзе о Победе: Не будем помнить, потеряем все!

Парад Победы, который прошел на Красной площади 9 мая, вызвал «счастье и радость» у всех, кто присутствовал на трибунах. Такое мнение высказал в беседе со спецкором НСН ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе

«Парад — замечательный! Это счастье и радость», — заявил собеседник агентства.

Цискаридзе отметил, что в современном мире очень важно помнить свою историю и помнить о Победе советского народа над фашизмом.

«Если мы не будем помнить, то рискуем потерять то, что мы имеем. Я считаю, что надо поддерживать эту память и тех, благодаря кому ты так сегодня живем», — сказал он.