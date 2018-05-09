Цискаридзе о Победе: Не будем помнить, потеряем все! 

Парад Победы, который прошел на Красной площади 9 мая, вызвал «счастье и радость» у всех, кто присутствовал на трибунах. Такое мнение высказал в беседе со спецкором НСН ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
«Парад — замечательный! Это счастье и радость», — заявил собеседник агентства.
Цискаридзе отметил, что в современном мире очень важно помнить свою историю и помнить о Победе советского народа над фашизмом.
«Если мы не будем помнить, то рискуем потерять то, что мы имеем. Я считаю, что надо поддерживать эту память и тех, благодаря кому ты так сегодня живем», — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время своей речи с трибуны Красной площади заявил, что Россия помнит уроки истории и трагедии двух мировых войн — именно «они не дают нам „ослепнуть“. Глава государства призвал все страны осознать, что мир очень хрупок, а его стабильность укрепляет желание государств слышать и уважать друга. Также Путин обратился к ветеранам, подвиг которых в победе над фашизмом назвал бесценным. Российский лидер пообещал всегда следовать заветам ветеранов и продолжать их славные традиции.