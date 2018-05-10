Спикер Воронежской облдумы: «СМИ сейчас играют важную социальную роль» 

Владимир Нетёсов поздравил журналистов. Владимир Нетесов поздравил журналистов электронных СМИ от имени регионального парламента в четверг, 10 мая. Он отметил, что работа прессы сейчас играет важную социальную роль: дает верные ориентиры аудитории, помогает решать государственные задачи, реализовывать различные проекты. Почетные грамоты и благодарности получили руководители телерадиокомпаний, журналисты, инженеры и режиссёры. — Работа на телевидении — достаточно интересная, творческая и очень тонкая работа. Самое интересное в моей профессии — это когда заходишь в аппаратную и понимаешь, что только от тебя и слаженности твоей команды, людей, которые с тобой плечом к плечу выходят в эфир, зависит то, что увидят наши зрители, сидя у экранов телевизоров, — рассказала режиссёр ГТРК «Воронеж» Ирина Ефимова.